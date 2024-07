München (ots) -Die Preise für Benzin und Diesel haben sich im Vergleich zur Vorwoche nur minimal verändert. Wie die aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland zeigt, kostet ein Liter Super E10 im bundesweiten Mittel 1,753 Euro, das sind 0,2 Cent mehr als vor einer Woche. Diesel ist um 0,1 Cent günstiger und kostet derzeit im Schnitt 1,626 Euro. Der Selbstzünderkraftstoff bewegt sich damit weiterhin im Bereich des Jahrestiefststands.Der Preis für Rohöl der Sorte Brent ist innerhalb der vergangenen Woche gesunken - von gut 81 US-Dollar auf jetzt knapp unter 79 Dollar. Dieser Preisrückgang macht sich allerdings an den Zapfsäulen noch nicht bemerkbar. Der Euro ist im Vergleich zum US-Dollar mit einem Kurs von 1,08 Euro im Wochenvergleich praktisch unverändert. Angesichts der niedrigeren Rohölnotierungen erwartet der ADAC, dass sich zeitnah auch die Kraftstoffpreise wieder ein wenig nach unten bewegen.Der Club empfiehlt den Autofahrern, möglichst abends zum Tanken zu fahren. Auswertungen der Kraftstoffpreise zeigen, dass zwischen 19 und 20 Uhr sowie zwischen 21 und 22 Uhr die Preise im Tagesverlauf am niedrigsten sind. Morgens gegen 7 Uhr sind sie dagegen sechs bis sieben Cent höher. Reisende sollten laut ADAC Autobahntankstellen meiden. Wie aktuelle Stichproben zeigen, zahlen die Verbraucher an den Autobahnen rund 40 Cent je Liter mehr als an Tankstationen abseits der Autobahn.Empfehlenswert ist zudem, wenn die Verbraucher die Preise der verschiedenen Tankstellen vor dem Tanken vergleichen und dann nach Möglichkeit die günstigste Tankstation ansteuern. Für einen schnellen Preisvergleich ist die Smartphone-App "ADAC Drive" ein geeignetes Hilfsmittel. Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es zudem unter www.adac.de/tanken.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/5834517