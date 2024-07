Ernüchternde Quartalszahlen und eine ungewisse Zukunft haben die Aktie von Plug Power in die Nähe eines Mehrjahrestiefs gedrückt. Eine Kaufgelegenheit ist dieser massive Dip für Anleger aber dennoch nicht unbedingt. Dafür gibt es vor allem einen Grund. Fast 50 Prozent. So stark ist die Aktie des Wasserstoffkonzerns Plug Power seit Jahresanfang gefallen. Der Chart des Papiers präsentiert sich in diesem Zeitraum als ein wildes Auf und Ab mit sinkender ...

Den vollständigen Artikel lesen ...