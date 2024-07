© Foto: Unsplash



Der Ölpreis der Nordseesorte Brent hat am Mittwoch die Schwelle von 80 US-Dollar pro Barrel überstiegen. Die Spannungen im Nahen Osten nehmen wieder zu.Der Brent-Ölpreis wurde Mitwochmittag mit 80,32 US-Dollar pro Barrel gehandelt und lag damit um 2,15 Prozent über dem Schlusskurs vom Dienstag. Der WTI-Preis lag bei 76,55 US-Dollar pro Barrel und damit 2,44 Prozent über dem Schlusskurs des Vortages. Die Behauptung des Irans, der politische Hamas-Führer Ismail Haniyeh sei ermordet worden, hat die Spannungen im Nahen Osten erneut entfacht. Am Mittwoch beschuldigte die paramilitärische iranische Revolutionsgarde Israel, den Chef des politischen Büros der Hamas, Ismail Haniyeh, in seiner …