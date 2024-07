DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In der Schweiz bleiben die Börsen wegen eines Nationalfeiertages geschlossen.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:16 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YtD E-Mini-Future S&P-500 5.524,25 +0,9% +12,4% E-Mini-Future Nasdaq-100 19.231,50 +1,6% +10,5% Euro-Stoxx-50 4.886,13 +0,9% +8,1% Stoxx-50 4.490,50 +1,1% +9,7% DAX 18.493,95 +0,4% +10,4% FTSE 8.377,80 +1,2% +7,0% CAC 7.567,99 +1,2% +0,3% Nikkei-225 39.101,82 +1,5% +16,9% EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD Bund-Future 133,61 +0,19 -4,06

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,10 74,73 +3,2% +2,37 +8,1% Brent/ICE 80,63 78,63 +2,5% +2,00 +6,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.420,87 2.411,43 +0,4% +9,44 +17,4% Silber (Spot) 28,64 37,48 -23,6% -8,83 +20,5% Platin (Spot) 969,98 962,65 +0,8% +7,33 -2,2% Kupfer-Future 4,14 4,06 +1,9% +0,08 +5,2%

Die Ölpreise legen nach den jüngsten Abgaben deutlich zu. Die Preise für die Sorten WTI und Brent steigen um bis zu 3,2 Prozent. Marktteilnehmer verweisen auf die gestiegenen geopolitischen Spannungen im Nahen Osten nach der Ermordung des politischen Führers der Hamas im Iran. Gold wird als sicherer Hafen gesucht.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street dürfte am Mittwoch mit Aufschlägen in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich um 0,9 Prozent zu. Übergeordnet steht vor allem der Zinsentscheid der US-Notenbank am Abend (20 Uhr MESZ) im Fokus. Ein Zinsschritt wird am Markt zwar nicht erwartet, jedoch geht man davon aus, dass die Fed eine Zinssenkung für September verbal vorbereiten wird. Daher dürften Änderungen in der Erklärung nach der Sitzung und die Pressekonferenz von US-Notenbankpräsident Jerome Powell genau verfolgt werden. Daneben dürfte die auf vollen Touren laufende Berichtssaison für Bewegung bei Einzelwerten sorgen. Bereits am Dienstag nach Handelsschluss hat Microsoft Zahlen für das vierte Geschäftsquartal vorgelegt. Für die Aktie geht es im vorbörslichen Handel um 2,6 Prozent nach unten. Der Konzern hat zwar von einem starken Cloud-Wachstum profitiert. Analysten hatten hier jedoch mehr erwartet. Dagegen geht es für die Aktien von Advanced Micro Devices (AMD) um 8,6 Prozent kräftig nach oben. Der Chiphersteller hat im zweiten Quartal von einer hohen Nachfrage profitiert. Umsatz und Gewinn übertrafen die Erwartungen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

13:00 US/Dupont de Nemours Inc, Ergebnis 2Q

13:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 2Q

13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 2Q

14:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 2Q

14:00 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 2Q

22:00 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 3Q

22:05 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

US 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Juli Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +150.000 Stellen zuvor: +150.000 Stellen 14:30 US/Arbeitskostenindex 2Q PROGNOSE: +1,0% gg Vq 1. Quartal: +1,2% gg Vq 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Juli PROGNOSE: 45,5 zuvor: 47,4 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 5,25% bis 5,50% zuvor: 5,25% bis 5,50%

FINANZMÄRKTE EUROPA

Fester - Die europäischen Börsen kommen von den Tageshochs zurück. Die jährliche Inflationsrate in der Eurozone hat sich im Juli wider Erwarten auf 2,6 Prozent erhöhte, erwartet worden war ein Rückgang auf 2,4 Prozent. Die Kernteuerung blieb konstant bei 2,9 Prozent, Ökonomen hatten hingegen mit einem Rückgang auf 2,6 Prozent gerechnet. Im Blick steht die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank am Abend. Es wird erwartet, dass das aktuelle Zinsniveau bestätigt wird. Allerdings könnte Chairman Jerome Powell Hinweise auf eine erste Zinssenkung im September geben. Als "besser als befürchtet" stufen Jefferies die Zweitquartalszahlen von Airbus (+3,7%) ein. Der EBIT-Konsens im Bereich Commercial wurde um 16 Prozent übertroffen, auch wegen Effizienzmaßnahmen. Der jüngst gesenkte Ausblick wurde bestätigt. Siemens Healthineers (-6,8%) ist im dritten Geschäftsquartal wegen erneuter Einbußen im China-Geschäft nicht so stark gewachsen wie vom Markt erhofft. Das Medizintechnikunternehmen bestätigte dennoch seine Prognose. Fresenius (+2,2%) erzielte im zweiten Quartal ein zweistelliges prozentuales Gewinnwachstum je Aktie, was nach Einschätzung der Jefferies-Analysten das Potenzial für eine Trendwende zeigt. Adidas (+1,4%) sei in wichtigen Kategorien und Märkten in guter Verfassung, was eine solide Grundlage für einen Neustart bilde, urteilt Piral Dadhania von RBC. Trotz guter Geschäftszahlen und einem erhöhten Ausblick auf das Gesamtjahr geben GSK um 1,8 Prozent nach. Grund ist die schwache Entwicklung des Herpes-Impfstoffs Shingrix im zweiten Quartal. Überraschend positiv werden die Geschäftszahlen zum zweiten Quartal von Teamviewer (+10,8%) aufgenommen. Von JP Morgan heißt es dazu, der Gewinn habe die Erwartung geschlagen und vor allem scheine sich das Billings-Wachstum wieder zu beschleunigen. Die Auto1 Group (+16,1%) hat die Jahresprognose nach einem überraschend guten zweiten Quartal deutlich angehoben. Leicht positiv werden die Geschäftszahlen von Kion (-3,2%) in ersten Kommentaren aus dem Handel bewertet. Bremsend wirke der gesenkte qualitative Ausblick für die Flurförderzeuge.

DEVISEN

zuletzt +/- % Mi, 8.39 Uhr Di, 17:28 Uhr % YTD EUR/USD 1,0837 +0,2% 1,0819 1,0799 -1,9% EUR/JPY 163,07 -1,3% 165,32 166,45 +4,8% EUR/CHF 0,9541 -0,1% 0,9544 0,9567 +2,8% EUR/GBP 0,8437 +0,1% 0,8428 0,8421 -2,7% USD/JPY 150,47 -1,5% 152,82 154,13 +6,8% GBP/USD 1,2844 +0,1% 1,2836 1,2824 +1,0% USD/CNH (Offshore) 7,2251 -0,2% 7,2369 7,2630 +1,4% Bitcoin BTC/USD 66.061,30 -0,3% 66.399,50 66.199,90 +51,7%

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank leichter. Der Dollarindex gibt 0,4 Prozent nach. Die Anleger setzen darauf, dass die Fed den Grundstein für eine baldige Zinssenkung legen wird. Die Währungshüter werden die Zinssätze wahrscheinlich unverändert lassen, aber ein klares Signal aussenden, dass sie sich einer Zinssenkung nähern und diese bereits im September vollziehen könnten, so die Analysten von Unicredit Research.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Fester - In Tokio beendete der Nikkei-225 den Handel im Anschluss an die Zinsentscheidung der Bank of Japan (BoJ) mit einem deutlichen Plus. Die Notenbank hat den Leitzins etwas deutlicher als erwartet nach oben genommen. Mit Blick auf den japanischen Aktienmarkt sprachen Marktteilnehmer von verstärkten Gelegenheitskäufen nach den jüngst deutlichen Abgaben. Die BoJ hat ihr Ziel für den Tagesgeldsatz auf 0,25 Prozent angehoben, nach einer Spanne von 0 bis 0,1 Prozent. Die Käufe von japanischen Staatsanleihen sollen pro Quartal um etwa 400 Milliarden Yen verringert werden. Der Yen zog nach der BoJ-Zinsentscheidung leicht an. Der Dollar notierte bei 152,21 Yen, nach rund 152,60 Yen vor der Veröffentlichung. Kräftig aufwärts ging es auch an den chinesischen Börsen. Die Einkaufsmanager-Indizes für das verarbeitende Gewerbe und den Service-Sektor zeigten eine anhaltende Schwäche der Wirtschaftstätigkeit und verstärkten die Hoffnungen auf weitere Maßnahmen, um die chinesische Konjunktur anzukurbeln. In Seoul stiegen Samsung Electronics um 3,6 Prozent. Der Chip-Hersteller hat im zweiten Quartal den Nettogewinn dank einer starken Nachfrage nach Hochleistungschips fast versechsfacht. Die Aktien von SK Hynix legten im Fahrwasser um 3,0 Prozent zu. Die Aktien von HSBC legten in Hongkong um 3,3 Prozent zu. Die Bank hat im zweiten Quartal unter dem Strich weniger verdient, kündigte aber einen Aktienrückkauf für bis zu 3 Milliarden US-Dollar an. In Australien schloss der S&P/ASX 200 auf einem Rekordhoch. Die Inflationsdaten für Juni haben Befürchtungen vor Zinserhöhungen abgeschwächt. Die Inflationsdaten entsprachen weitgehend den Erwartungen der Ökonomen. Händler setzen nun nicht mehr auf Zinserhöhungen, sondern auf Zinssenkungen ab Ende 2024.

CREDIT

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 31, 2024 07:17 ET (11:17 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.