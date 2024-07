Die Welle der Quartalsberichte hält an, und auch am Donnerstag stehen Schwergewichte wie Toyota Motor, Daimler Truck, Vonovia, DHL, BMW, Shell, Intel und Apple auf dem Programm. In China bleibt der Börsenhandel heute aufgrund eines Feiertags geschlossen.06:30 JPN: Toyota Motor, Q1-Zahlen06:30 FRA: Societe Generale, Q2-Zahlen07:00 DEU: Merck KGaA, Q2-Zahlen (9.30 h Pk, 14.00 h Analystencall)07:00 DEU: Daimler Truck, Q2-Zahlen (detailliert) ...

