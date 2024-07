London (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Japan (BoJ) kündigte eine Zinserhöhung um 15 Basispunkte auf 0,25% an - ein Niveau, das zuletzt vor 16 Jahren erreicht wurde, so Junichi Inoue, Head of Japanese Equities und Portfolio Manager bei Janus Henderson Investors.Sie habe auch ihre Pläne für eine quantitative Straffung skizziert, um ihre Anteile an japanischen Staatsanleihen über einen Zeitraum von zwei Jahren um etwa 8% zu reduzieren. ...

