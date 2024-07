San Francisco (ots/PRNewswire) -Testnet-Launch zieht 160 Mio. US-Dollar an zugesagtem TVL an und zeigt die starke Nachfrage nach dem Move-ÖkosystemMovement Labs, ein Netzwerk, das sich auf Open-Source-Tools für die Smart-Contract-Sprache Move konzentriert, und Polygon Labs, ein Softwareentwicklungsunternehmen, das ein aggregiertes Blockchain-Netzwerk aufbaut, gaben heute eine strategische Zusammenarbeit bekannt, die einen wichtigen Meilenstein in der Blockchain-Interoperabilität darstellt. Movement Labs wird sich dem von Polygon Labs entwickelten AggLayer anschließen und damit eine einheitliche Liquidität über MoveVM-basierte Layer-2-Chains, alle mit dem AggLayer verbundenen Chains und Ethereum ermöglichen. Diese Integration macht Movement zum ersten Move-basierten Ökosystem, das den AggLayer nutzt und damit die Lücke zwischen Move- und EVM-Ökosystemen effektiv schließt.Die Ankündigung fällt mit dem Start des öffentlichen Testnets von Movement Labs zusammen, das bereits vor dem Mainnet einen beeindruckenden Betrag von 160 Mio. US-Dollar an zugesagtem Total Value Locked (TVL) angezogen hat. Solv Protocol, Pionier einer dezentralen Bitcoin-Reserve, hat 100 Mio. US-Dollar in TVL auf Movement zugesagt. Neue und bestehende Investoren von Movement Labs, darunter 280 Capital, haben weitere 60 Mio. US-Dollar in TVL investiert.Als Teil dieser Zusammenarbeit wird der AggLayer als Grundlage für die Vereinheitlichung der Liquidität über diese MoveVM-basierten Chains, AggChains und Ethereum hinweg dienen und damit das kritische Problem der fragmentierten Liquidität im Blockchain-Bereich angehen. Der AggLayer, dessen erste Komponenten im Februar in Betrieb genommen wurden, verbindet souveräne Ketten sicher miteinander und vereint Liquidität, Nutzer und Zustand, aber mit dem Gefühl einer einzigen Chain. Der AggLayer behebt das Fragmentierungsproblem der Kryptowährung und ermöglicht es Entwicklern, Projekte über ein unendlich horizontales Netz verbundener Chains wachsen zu lassen.Movement nutzt Celestia für die Datenverfügbarkeit und bietet damit eine durchsatzstarke Lösung für die Buchung von Off-Chain-Transaktionsdaten, während die Abrechnung weiterhin in Ethereum erfolgt. Als branchenweit führende Datenverfügbarkeitsschicht ermöglicht Celestia Entwicklern die Skalierung ohne Genehmigung und erschließt so Alt-VM L2s und Anwendungen mit hohem Durchsatz, die bisher nur auf Alt-L1s wie Solana oder genehmigten DA-Lösungen möglich waren.Durch den Einsatz der Polygon-Technologie will Movement Labs eine effiziente, sichere und interoperable Blockchain-Umgebung schaffen, die kritische Web3-Herausforderungen wie fragmentierte Liquidität und Benutzerfreundlichkeit angeht."Unsere Plattform erfüllt einen entscheidenden Bedarf im Web3-Ökosystem", erklärt Rushi Manche, Mitbegründer von Movement Labs. "Entwickler müssen nicht mehr zwischen der vertrauenswürdigen Ethereum-Umgebung und der Sicherheit alternativer L1s wählen. Movement bietet das Beste aus beiden Welten - die Vertrautheit eines Ethereum L2 mit der verbesserten Sicherheit und Leistung der Move-Sprache. Dadurch können Projekte mit Zuversicht eingesetzt werden, da sie wissen, dass sie gegen gängige Schwachstellen geschützt sind und gleichzeitig die wirtschaftliche Stärke des Ethereum-Ökosystems nutzen können.""Die Mission von AggLayer ist es, Web3 in seiner Gesamtheit zu vereinheitlichen, indem so viele Nutzer, Entwickler, Programmiersprachen, verschiedene Smart Contracts und Chains sowie Liquidität wie möglich zusammengebracht werden", so Marc Boiron, Geschäftsführer von Polygon Labs. "Die Einführung von Chains innerhalb des Movement-Netzwerks in AggLayer beschleunigt diese Aufgabe und bringt Web3 einen weiteren Schritt näher an die unbegrenzte globale Interoperabilität. Diese Zusammenarbeit wird wesentlich dazu beitragen, einige der drängendsten Herausforderungen im Web3 zu bewältigen - isolierte Liquidität und fragmentierte Nutzererfahrung, die derzeit eine breite Akzeptanz verhindern.Der Start des öffentlichen Testnetzes von Movement Labs zeigt sechs verschiedene Web3-Projekte, die bereits im Movement Testnetz eingesetzt werden:- Echelon - ein hocheffizienter Geldmarkt zur Skalierung von Move DeFi & Liquidität mit LST-, RWA- und Stablecoin-gestützten Strategien.- Moveposition - eine dezentralisierte Leih-/Verleihplattform auf Movement Labs. Angetrieben von einer institutionellen Risiko-Engine und unter Verwendung eines adaptiven Risikomanagements bietet Moveposition Nutzern eine zuverlässige und präzise Möglichkeit, Vermögenswerte über eine einfache Wallet-Verbindung zu verwalten.- Meridian - ein dezentraler Liquiditätsmarktplatz und ein liquides Staking-Protokoll, das nativ auf Movement Labs aufbaut und es Nutzern ermöglicht, nahtlos mit ihrem Vermögen zu handeln und zu verdienen.- Avitus: ein bewegliches, unbefristetes Protokoll, das jeden beliebigen Vermögenswert als Sicherheit für den Handel zulässt und es Nutzern ermöglicht, bestehende Bestände zu nutzen, ohne auf erstklassige Vermögenswerte umzusteigen.- BRKT - ein dezentralisierter Prognosemarkt und ein Protokoll zur Verwaltung von Wettbewerben, das binäre Optionen und Turniere im Bracket-Stil nutzt.- Infinite Seas - ein vollwertiges maritimes Handels-, Kampf- und Diplomaten-MMO-SpielDiese Zusammenarbeit und der erfolgreiche Start des Testnetzes sind wichtige Schritte auf der "Road to Parthenon" von Movement - dem Weg zum Mainnet.Durch die Nutzung von AggLayer ermöglicht Movement Entwicklern, Solidity-Verträge auf Move-basierten Chains ohne Code-Änderung einzusetzen und dabei von den erweiterten Sicherheitsfunktionen von Move zu profitieren, die fast 90 % der von Prüfern priorisierten Angriffsvektoren eliminieren. Diese Integration verbessert nicht nur die Interoperabilität, sondern ebnet auch den Weg für mehr Innovation und Akzeptanz im Bereich der Blockchain.Informationen zu Movement Labs Movement Labs ist die innovative Kraft hinter dem Movement Network, einem Ökosystem von modularen Move-basierten Blockchains, das es Entwicklern ermöglicht, sichere, leistungsfähige und interoperable Blockchain-Anwendungen zu entwickeln und die Lücke zwischen Move- und EVM-Ökosystemen zu schließen. Die Organisation entwickelt die erste virtuelle Move-Maschine L2 für Ethereum sowie Open-Source-Tools und -Protokolle, um die Einführung der Move-Programmiersprache in allen Blockchain-Ökosystemen zu erleichtern. Mit Movement können Entwickler mühelos hochleistungsfähige Move-VM-Rollups starten. Unterstützt von 38 Millionen Dollar in der Serie A unter der Leitung von Polychain Capital und mit Beteiligung von Binance Labs, Hack VC, Placeholder, OKX Ventures und Archetype, zielt Movement Labs darauf ab, die Blockchain-Interoperabilität zu revolutionieren und Move-basierte Technologien im Web3-Bereich voranzutreiben. Erfahren Sie mehr über den Battle of Olympus Entwickler-Hackathon und verfolgen Sie die spannenden Neuigkeiten des Teams auf X und auf Discord.Informationen zu Polygon Labs Polygon Labs ist ein Softwareentwicklungsunternehmen, das ein aggregiertes Blockchain-Netzwerk aufbaut und entwickelt, das über den AggLayer, ein dezentrales Protokoll auf Ethereum, das die Nutzerbasis und die Liquidität für alle angeschlossenen Chains vereinheitlicht, eine kettenübergreifende Interoperabilität bietet. Polygon Labs hat auch zur Kernentwicklung mehrerer weit verbreiteter Skalierungsprotokolle beigetragen, darunter Polygon PoS, Polygon CDK und Polygon zkEVM sowie Polygon Miden, das sich in der Entwicklung befindet.Website | Twitter | Developer Twitter | Telegram | LinkedIn | Reddit | Discord | Instagram | FacebookInformationen zum Solv-Protokoll: Solvleistet Pionierarbeit bei der Entwicklung einer dezentralen Bitcoin-Reserve, die darauf abzielt, das volle Potenzial von über 1 Billion Dollar an Bitcoin-Vermögenswerten durch eine Liquiditätskonsens-Infrastruktur zu erschließen. Indem Solv der Fragmentierung von BTC-Vermögenswerten entgegenwirkt, Renditechancen eröffnet und konforme Verwahrungslösungen anbietet, schafft Solv einen umfassenden Zugang zu BTCFi und ebnet auch traditionellen Fonds den Weg in die Kryptowelt. Unterstützt von prominenten Investoren wie Binance Labs, Blockchain Capital, Laser Digital und anderen, steht Solv Protocol für Sicherheit und Vertrauen. Solv Protocol wurde von führenden Unternehmen, darunter Quantstamp, Certik, SlowMist, Salus und Secbit, umfassenden Sicherheitsprüfungen unterzogen, um die höchsten Sicherheitsstandards zu gewährleisten.Informationen zu 280 Capital: 280 Capital ist der Web3-Venture-Arm des Huang Liu and Chen Family Office mit einem verwalteten Vermögen von 2,5 Milliarden Dollar. Die Familie ist seit 2014 in der Web3-Branche tätig und hat ein Krypto-Portfolio aufgebaut, das auf einer frühen Anhäufung von BTC basiert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.280.xyz/Informationen zu Celestia Celestia ist ein modulares Datenverfügbarkeitsnetzwerk, das es Nutzern leicht macht, seine eigene Blockchain sicher zu starten.Informationen zu Echelon Echelon ist ein hocheffizienter, in Bewegung befindlicher Geldmarkt, der die Kreditaufnahme und -vergabe von Vermögenswerten über nicht depotgebundene Pools erleichtert und es den Nutzern ermöglicht, Zinsen zu erwirtschaften und die Kaufkraft durch Hebelwirkung zu erhöhen. Die Positionen sind überbesichert, um die Kreditgeber zu schützen, und eMode bietet die höchste Kapitaleffizienz für die Kreditnehmer. Das Protokoll umfasst isolierte Pools für Long-Tail-Anlagen und Ein-Klick-Strategien für Leverage Staking und RWA-gesicherte Tresore wie Leveraged Treasuries.Informationen zu Moveposition Moveposition ist eine neue Generation von hoch performativen, optimal parallelisierten Blockchains, die die On-Chain-Ausführungsgeschwindigkeit revolutionieren soll. Moveposition, das von Superposition ins Leben gerufen wurde, baut auf dieser Infrastruktur auf und nutzt ein adaptives Risikomanagement, um präzise, zuverlässige und detaillierte Lösungen anzubieten, die den Weg für High Fidelity DeFi ebnen. Moveposition löst den DeFi-Engpass, der durch unzureichendes Sicherheiten-Risikomanagement, erhöhte Sicherheitsrisiken und unzureichende Befähigung der Kreditnehmer entsteht. Durch die Analyse der Marktvolatilität von Sicherheitenportfolios in Echtzeit und die Einbeziehung des On-Chain-Verhaltens bietet Moveposition eine maximale Kapitaleffizienz für das Ökosystem und präzise personalisierte Kreditzinsen für die Nutzer.Informationen zu Meridian Meridian ist ein dezentraler Liquiditätsmarktplatz und ein liquides Staking-Protokoll, das nativ auf Movement Labs aufbaut und es den Nutzern ermöglicht, nahtlos mit ihrem Vermögen zu handeln und zu verdienen.Informationen zu Avitus Avitus ist das einzige modulare, erlaubnisfreie Protokoll, das speziell für Movement Labs entwickelt wurde. Damit kann jeder Vermögenswert als Sicherheit für den Handel mit ewigen Termingeschäften genutzt werden, sodass alle Vermögensinhaber endlich mehr Nutzen aus ihren Portfolios ziehen können. Durch die automatische Skalierung der Liquidität und die gleichzeitige Hyper-Skalierung der Notierungen können Nutzer nun ihre aktuellen Bestände nutzen, um mit einer Vielzahl von Vermögenswerten zu handeln und zu spekulieren, die zuvor nicht zugänglich waren. Avitus wird die erste Adresse für kapitaleffiziente Liquidität und Handel werden, mit der die nächste Milliarde von Nutzern einfach eingebunden werden kann und ein Handelsvolumen von Billionen von Dollar in großem Umfang ermöglicht wird.Informationen zu BRKT BRKTist ein hochmodernes dezentrales Wettbewerbsmanagement-Protokoll, das auf Solidity Smart Contracts basiert. Es bietet eine sichere und innovative Plattform für die Erstellung, Verwaltung und Registrierung von Wettbewerben und die effiziente Verteilung von Preisen. Entdecken Sie die Zukunft des kompetitiven Gamings auf https://brkt.ggInformationen zu Infinite Seas Infinite Seas leistet Pionierarbeit für ein vollständiges maritimes On-chain-Trading-, Kampf- und Diplomaten-MMO-Spiel, das die wirtschaftliche Freiheit und die Anreize für die Spieler maximiert. Durch den Einsatz einer innovativen AMM-Infrastruktur und einer robusten Backend-Engine fördern wir Mikrotransaktionen und den autonomen Spieler-zu-Spieler-Handel. Inspiriert von Klassikern wie Heroes of Might and Magic, Age of Empires und Uncharted Waters bietet Infinite Seas eine unendliche Spielwelt mit sitzungsunabhängigem Gameplay, einer offenen Wirtschaft und reichen Handelsmöglichkeiten im Spiel. Unser engagiertes Team von MMO-Experten hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine nachhaltige, immersive Spielwirtschaft mit realen Auswirkungen zu schaffen und dabei neue Wege in der Welt der Blockchain-Spiele zu beschreiten. 