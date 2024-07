EUR/JPY bleibt unter starkem Abwärtsdruck und handelt am Mittwoch unter der Marke von 163,00 - Die Bank of Japan erhöhte ihren Leitzins unerwartet um 15 Basispunkte - Die HVPI-Kerninflation in der Eurozone blieb im Juli auf Jahresbasis unverändert bei 2,9% - EUR/JPY geriet am Mittwoch unter starken Abwärtsdruck und fiel mit 162,20 auf den niedrigsten ...

