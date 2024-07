New York - Vor den Aussagen der US-Notenbank Fed zur Zinsentwicklung ist die Stimmung an den US-Börsen am Mittwoch entspannt. Der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial legte moderat zu. Die technologielastige Nasdaq-Börse machte zugleich ihre deutlichen Vortagesverluste mehr als wett. Die Arbeitsmarktdaten sorgten für Erleichterung, denn ein sich abkühlender Jobmarkt dämpft die Inflation und macht es der Fed tendenziell leichter, die Zinsen zu senken. ...

