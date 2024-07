Halbjahreszahlen von Villeroy & Boch: Das Unternehmen aus Mettlach meldet für die erste Hälfte des Jahres 2024 einen Umsatzanstieg um 47,9 Prozent auf 647,3 Millionen Euro. Das Plus sei nach dem Zukauf von Ideal Standard akquisitionsbedingt, so das Unternehmen am Mittwoch. Operativ habe man das EBIT von 38,4 Millionen Euro auf 46,3 Millionen ...

