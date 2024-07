FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Krones nach Quartalszahlen von 147 auf 150 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Abfüll- und Verpackungsanlagen-Hersteller habe insgesamt gut abgeschnitten und sei auf Kurs, die oberen Enden der Jahreszielspannen zu erreichen, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. "Die Ziele bis 2028 sind ambitioniert und der Weg lang. Dennoch ist die Prognose-Güte hoch und Krones hat seine Mittelfrist-Prognosen in den letzten Jahren stets erfüllt beziehungsweise übererfüllt." Dazu komme die im Branchenvergleich günstige Bewertung./gl/he



