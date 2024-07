Frankfurt/Main - Am Mittwoch hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 18.500 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,5 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem freundlichen Tagesstart schwankte der Dax im weiteren Verlauf um die 18.500er-Marke.



Am Mittwochabend steht der nächste Zinsentscheid der US-Zentralbank Federal Reserve an. Noch erwarten Anleger allerdings keine Leitzinssenkungen. Dafür wirkt die US-Konjunktur zu stabil, so der Tenor. Anleger hoffen daher erst auf die Zinssitzung im September sowie auf einen zweiten Zinsschritt im Laufe des Jahres.



Bis kurz vor Handelsschluss standen die Papiere von Siemens Energy und Airbus an der Spitze der Kursliste in Frankfurt. Das Schlusslicht bildeten die Siemens-Healthineers-Aktien. Hintergrund sind am Mittwoch veröffentlichte Quartalszahlen, die trotz Zugewinnen hinter den Erwartungen zurückblieben.



Unterdessen stieg der Gaspreis: Eine Megawattstunde (MWh) Gas zur Lieferung im September kostete 36 Euro und damit zwei Prozent mehr als am Vortag. Das impliziert einen Verbraucherpreis von mindestens rund acht bis zehn Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben.



Der Ölpreis stieg für seine Verhältnisse stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 80,67 US-Dollar, das waren 2,6 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0820 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9242 Euro zu haben.