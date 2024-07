EQS-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV / Schlagwort(e): Sonstiges

31.07.2024 / 17:00 GMT/BST

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV JPMorgan ETFs (Ireland) - Änderungen bei den Teilfonds: Mitteilung an die Anteilseigner - wirksam ab dem 14. August 2024 Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass vorgeschlagen wird, die Namen der nachstehend aufgeführten Teilfonds mit Wirkung ab oder um den 14. August 2024 oder zu einem späteren Datum, an welchem die Zentralbank die Namensänderungen genehmigt, zu ändern: Aktueller Name des Teilfonds Neuer Name des Teilfonds JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active Global Aggregate Bond UCITS ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Aggregate Bond Active UCITS ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active US Equity UCITS ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Equity Active UCITS ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active US Growth UCITS ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Growth Equity Active UCITS ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active US Value UCITS ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Premium Income UCITS ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Premium Income Active UCITS ETF

Bitte beachten Sie dass diese Aktualisierung keine Änderungen bei der Verwaltung der Teilfonds oder ihren zugehörigen Risikoprofilen beinhaltet. Um das vollständige Dokument einschließlich der den Anteilseignern zur Verfügung stehenden Optionen einzusehen, kopieren Sie bitte den folgenden Link in die Adressleiste Ihres Browsers: https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/emea/regional/en/supplemental/notice-to-shareholders/jpm55315-etf-shareholder-notice-sub-fund-en.pdf Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

