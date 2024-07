Zürich - Der Handel an der Schweizer Börse SIX ist am Mittwoch wegen einer technischen Panne während mehrerer Stunden ausgesetzt worden. Aufgrund von Problemen mit dem Datenfeed funktionierte die Verteilung von Marktdaten und Indexdaten nicht mehr. Betroffen von der Störung war auch die zur SIX-Gruppe gehörende spanische Börse BME (Bolsas y Mercados Espanoles). Wegen der kurz nach Handelsbeginn aufgetretenen Störung wurde der Handel am Schweizer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...