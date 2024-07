EQS-Ad-hoc: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie

CompuGroup Medical SE & Co. KGaA ernennt Prof. Dr. Daniel Gotthardt zum neuen CEO Koblenz, Deutschland. Die persönlich haftende Gesellschafterin der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (die "Gesellschaft") (ISIN: DE000A288904 | WKN: A28890) gibt bekannt, dass der Verwaltungsrat der CompuGroup Medical Management SE heute mit CEO Michael Rauch im gegenseitigen Einvernehmen beschlossen hat, seinen Vertrag zum 31. August 2024 vorzeitig zu beenden. Zu diesem Datum scheidet Michael Rauch als geschäftsführender Direktor und Mitglied des Verwaltungsrats der CompuGroup Medical Management SE sowie des Gemeinsamen Ausschusses der Gesellschaft aus. Mit Wirkung zum 1. September 2024 beruft der Verwaltungsrat der CompuGroup Medical Management SE Prof. (apl.) Dr. med. Daniel Gotthardt als geschäftsführenden Direktor und CEO. Daniel Gotthardt ist seit Anfang 2023 Senior Vice President und Chief Medical Officer der Gesellschaft. Zusätzlich war er seit dem Jahr 2003 Mitglied des Aufsichtsrats der damaligen CompuGROUP Holding AG bzw. der CompuGroup Medical SE und ist seit 2020 Mitglied des Verwaltungsrats der CompuGroup Medical Management SE.



