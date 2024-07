EQS-News: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie

CompuGroup Medical ernennt Prof. Dr. Daniel Gotthardt zum neuen CEO Koblenz. CompuGroup Medical gab heute bekannt, dass der Verwaltungsrat den Sohn des Unternehmensgründers, Prof. (apl.) Dr. med. Daniel Gotthardt, mit Wirkung zum 1. September 2024 zum CEO der CGM ernennt. Der bisherige CEO Michael Rauch wird das Unternehmen im besten gegenseitigen Einvernehmen verlassen, um sich neuen beruflichen Herausforderungen außerhalb der CGM zu widmen. Michael Rauch kam im August 2019 als CFO an Bord, wurde im Juni 2022 zusätzlich zum Sprecher der Geschäftsführenden Direktoren berufen und im Mai 2023 zum CEO ernannt. Die CFO-Funktion hatte er im Februar 2024 an Daniela Hommel übergeben. Daniel Gotthardt war nach seinem Medizinstudium in Heidelberg und der Promotion am Max-Planck-Institut für medizinische Forschung sowie dem Imperial College in London 13 Jahre lang am Universitätsklinikum Heidelberg tätig, zuletzt als geschäftsführender Oberarzt. Er war Geschäftsführer der Mediteo GmbH sowie einziges Mitglied des Vorstands der Gotthardt Healthgroup AG und der XLHealth AG. Seit Anfang 2023 ist Daniel Gotthardt Senior Vice President und Chief Medical Officer von CGM. Zusätzlich war er seit dem Jahr 2003 Mitglied des Aufsichtsrats der damaligen CompuGROUP Holding AG bzw. CompuGroup Medical SE und ist 2020 in den Verwaltungsrat der CompuGroup Medical Management SE berufen worden. Frank Gotthardt, Unternehmensgründer und Vorsitzender des Verwaltungsrats, kommentiert: "Michael Rauch hat in den vergangenen fünf Jahren seine internationale Managementerfahrung und seinen enormen Arbeitsenergieüberschuss hochloyal in den Dienst der CGM und ihrer Anteilseigner gestellt. Mit nachhaltigem Fokus auf den Free Cashflow hat er das organische Wachstum gesteigert und den Umsatz um rund EUR 500 Mio. auf zuletzt EUR 1,19 Mrd. erhöht. Ich danke ihm herzlich im Namen des gesamten Verwaltungsrats für die sehr gute Zusammenarbeit und wünschen ihm für seine Zukunft alles erdenklich Gute. Mit meinem Sohn Daniel nimmt nun erstmals in der Geschichte des Unternehmens ein Mediziner die Position des CEO ein, was die klare inhaltliche Ausrichtung und die kompromisslose Kundenorientierung der CGM unterstreicht. Darüber hinaus hat er in den vergangenen Jahren an verschiedenen Positionen seine unternehmerischen Fähigkeiten und seine visionäre Expertise in den entscheidenden Zukunftsfeldern der modernen Cloudsysteme, der datenbasierten Lösungen und der Anwendungen Künstlicher Intelligenz unter Beweis gestellt." Daniel Gotthardt ergänzt: "Das medizinische Wissen entwickelt sich exponentiell, gleichzeitig bleibt den Ärztinnen und Ärzten, den Apothekerinnen und Apothekern, den vielen helfenden Händen immer weniger Zeit für den einzelnen Patienten. Als CGM ist unsere wichtigste Aufgabe, in dieser anspruchsvollen Situation ein verlässlicher und gleichzeitig innovativer Partner für unsere Kundinnen und Kunden zu sein. Datenbasierte und KI-gestützte Lösungen eröffnen dabei eine neue Dimension. Als CEO wird mein Fokus auf den Stärken liegen, die Grundlage für den Erfolg der CGM sind. Dazu gehören unbedingte Kundenorientierung, Effektivität in den Prozessen und Abläufen sowie die konsequente Ausrichtung auf ein vernetztes und patientenzentriertes Gesundheitssystem. Damit niemand leiden oder sterben muss, weil irgendwann, irgendwo eine medizinische Information fehlt."



