(shareribs.com) Frankfurt / New York 31.07.2024 - Biotech-Aktien notieren am Mittwoch im deutschen Handel überwiegend im Plus. Auch an der Wall Street verzeichnet der Sektor Kursgewinne. Der DAX notiert kurz vor Handelsschluss 0,4 Prozent fester bei 18.493 Punkten. An der Spitze der Kursliste stehen Siemens Energy, Airbus und Sartorius im Plus. Unter Druck stehen hingegen Siemens Healthineers, Adidas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...