BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zu Arbeitnehmer in der Klemme:

"Viele Berufstätige stecken in der Klemme zwischen Kinderbetreuung und hilfsbedürftigen Eltern. Leistungsfähigkeit und Verfügbarkeit im Job sind oft eingeschränkt. Laut Umfrage wird die Lage bezüglich Kindertagesstätten und Pflegeangeboten in Berlin als verbesserungswürdig angesehen. Wird ein Angehöriger pflegebedürftig, ist vor allem mehr Flexibilität der Arbeitgeber gefordert. Die nötigen Pflegeangebote müssen ambulante Dienste und nicht-staatliche Pflegeheime schaffen. Der Wunsch nach mehr Kinderbetreuung richtet sich an den Senat. Der limitierende Faktor bleibt absehbar der Mangel an Erziehern. Trotz des guten Willens wird also der Druck auf die Berufstätigen nicht schnell sinken. Positiv ist, dass die Unternehmen inzwischen wegen des Fachkräftemangels erkannt haben, dass Kinder- und Altenbetreuung mehr ist als "Gedöns". Die Manager sind gefordert, die Arbeit ihrer Leute mit den familiären Anforderungen in Einklang zu bringen, wenn sie sie halten möchten."/yyzz/DP/he