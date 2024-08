HOLZMINDEN (dpa-AFX) - Gute Geschäfte mit der Feinparfümerie sowie mit Zusätzen für Heimtiernahrung haben das Wachstum von Symrise im ersten Halbjahr angetrieben. Zudem blieb - auch dank eines Sparprogramms - anteilig mehr vom Umsatz als operativer Gewinn hängen. Das im ersten Quartal angestoßene Effizienzprogramm habe bereits etwa die Hälfte der angestrebten Einsparungen von rund 50 Millionen Euro generiert, teilte der Hersteller von Duftstoffen und Aromen am Donnerstag im Zuge der Vorlage von Halbjahreszahlen mit. Die Jahresziele bestätigte Konzernchef Jean-Yves Parisot.

Der Umsatz des ersten Halbjahres stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,3 Prozent auf 2,57 Milliarden Euro. Aus eigener Kraft - also ohne negative Wechselkurseffekte sowie Effekte aus Zu- und Verkäufen von Unternehmensteilen - lag das Plus bei 11,5 Prozent. Als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) blieben vom Umsatz 20,7 Prozent hängen. Damit stieg der operative Gewinn um 11,5 Prozent auf knapp 530 Millionen Euro, was etwas mehr ist als von Analysten im Mittel erwartet. Der Überschuss stieg von fast 188 auf gut 239 Millionen Euro./mis/ngu