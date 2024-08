München (ots) -- Startschuss für die 12. Ausgabe des Wettbewerbs unter dem Motto "Joyning Your Journey"- Sechswöchiger Bewerbungszeitraum für deutsche und internationale Start-ups läuft ab heute (01. August) bis 12. September- Finale des Wettbewerbs wird am 15. Oktober im Rahmen des New Com Summit in München stattfinden und ab 17 Uhr erstmals per Live-Stream auf Joyn übertragen- Hochkarätig besetzte Jury um SevenVentures-Geschäftsführer Florian Weber, Unternehmerin und Influencerin Saliha Özcan ("Sallys Welt"), flaconi-Geschäftsführerin und CHRO Alexandra Szarmach, Mawave- und New Com-Founder Jason Modemann und Oonique-CEO Boris HardiUnterföhring, 01. August 2024. Der SevenVentures Pitch Day ist zurück! Damit haben junge Unternehmen auch in diesem Jahr wieder die Chance, Medialeistung im Wert von drei Millionen Euro und Budget für einen eigenen TV-Spot zu gewinnen. Nicht zuletzt wegen dieses hochdotierten Preises ist laut Forbes Magazine der SevenVentures Pitch Day eines der wichtigsten Events der Start-up-Szene weltweit. Zum diesjährigen Wettbewerb können sich junge Unternehmen ab sofort online bewerben: www.commerceandventures.com/pitchdayGesucht werden innovative Start-ups mit verbraucherorientierten Produkten oder Dienstleistungen. Diese sollten sich bereits in einem Entwicklungsstadium befinden, in dem sie von der Werbepower einer Bewegtbildkampagne nachhaltig profitieren und damit ihr Geschäftsmodell für einen breiten Markt schnell skalieren können. Der Wettbewerb, der in diesem Jahr in Anspielung auf die Streamingplattform Joyn von ProSiebenSat.1 unter dem Motto "Joyning Your Journey" stattfindet, richtet sich vor allem an deutschsprachige B2C-Wachstumsunternehmen, die im heimischen Markt Fuß fassen wollen, sowie an internationale Unternehmen, die vor der Expansion in die DACH-Region stehen. Die Bewerbungsphase läuft bis zum 12. September 2024.Hochkarätige Jury und Live-Pitch im FinaleUnter allen Bewerbungen wählt ein erfahrenes Team aus Investment-Expert:innen von SevenVentures die vier Finalisten aus, die am 15. Oktober auf der Bühne der Wappenhalle in München live vor einer hochkarätigen Jury pitchen. Mit Saliha Özcan (Gründerin Sallys Welt) und Boris Hardi (Geschäftsführer Oonique) sitzen gleich zwei erfahrene Gründer:innen in der Jury, die aus erster Hand wissen, wie wichtig Reichweite und Markenbildung für den langfristigen Unternehmenserfolg sind. Außerdem in der Jury: Jason Modemann - er ist Co-Founder und Co-CEO von Mawave Marketing, laut Financial Times eine der am schnellsten wachsenden Agenturen Europas für Social Outcomes. Alexandra Szarmach hat als Geschäftsführerin und CHRO von flaconi nicht nur einen geschulten Blick für das Anwerben und die Weiterentwicklung von qualifizierten Mitarbeiter:innen, sondern kennt sich durch ihre Tätigkeit bei einem der führenden deutschen Online-Shops für Beauty und Parfum auch im Bereich E-Commerce bestens aus. Angeführt wird die diesjährige Jury erneut von SevenVentures-Geschäftsführer Florian Weber. Florian ist im dritten Jahr dabei und kann auf einen großen Erfahrungsschatz bei der Bewertung von Start-ups zurückgreifen. Durch den SevenVentures Pitch Day führt, wie bereits in vorherigen Jahren, ProSieben-Moderator Steven Gätjen.Florian Weber, Geschäftsführer und Chief Commercial Officer SevenVentures: "Als langjähriger Jury-Gastgeber des SevenVentures Pitch Day freue ich mich auch dieses Jahr wieder auf die spannenden Bewerbungen der Start-ups und vor allem darauf, die vier Finalisten gemeinsam mit meinen hochkarätigen Jury-Kolleg:innen live auf der Bühne zu erleben. Der Livestream des Finales auf Joyn ist für uns ein absolutes Highlight, denn so werden noch mehr Menschen diesen Wettbewerb und die Show live verfolgen. Und die Sieger können sich direkt an die Präsenz auf Joyn gewöhnen, schließlich gibt es eine eigene TV- und Digitalkampagne in Millionenhöhe zu gewinnen."Jason Modemann, Co-Gründer und Geschäftsführer Mawave und Co-Gründer New Com: "Der SevenVentures Pitch Day ist der perfekte Abschluss für unseren ersten Tag des New Com Summits: Hier treffen großartige Gründer:innen mit innovativen Ideen auf erfahrene Expert:innen in der Jury. Getreu dem Motto des diesjährigen Pitch Days 'Joyning Your Journey' freue ich mich sehr, ambitionierte Start-ups auf ihrer Reise ein Stück weit zu begleiten. Bei vergangenen Gewinnern, wie Bears with Benefits, hat man bereits gesehen, was für einen langfristigen Effekt der Gewinn des Mediabudgets auf das Unternehmen haben kann."Über den New Com SummitDer New Com Summit ist die perfekte Gelegenheit für alle, die von Branchenexpert:innen aus E-Commerce und Marketing lernen wollen. Hier versammeln sich am 15. und 16. Oktober unter dem Motto "The Consumer's Journey of Tomorrow" inspirierende Persönlichkeiten, führende Marken und innovative Start-ups aus der deutschen Marketing- und E-Commerce-Landschaft. Spannende Talks, Panels und Masterclasses mit über 50 Speaker:innen auf vier verschiedenen Bühnen geben Einblicke in Branchentrends u.a. zu den Themen Commerce, Communication und Community und machen den Summit zur perfekten Gelegenheit zum Networking. Mit dabei sind unter anderem Alisa Jahn (Co-Gründerin PURELEI), Markus Krätzschmar (Country Marketing Manager Duolingo, Germany) und Lena Jüngst (Co-Founder und Co-Investor Airup). In seiner dritten Ausführung wird der New Com Summit von Sponsoren wie Meta, TikTok und American Express unterstützt. Der SevenVentures Pitch Day wird als Highlight den ersten Tag (15. Oktober) abschließen.Über SevenVentures: SevenVentures ist der Investmentarm von ProSiebenSat.1 und der führende TV-Media-Investor. Als Partner für wachstumsstarke verbraucherorientierte Unternehmen bietet SevenVentures ein flexibles Investment-Modell aus Minderheitsbeteiligungen und Mediakooperationen: Im Gegenzug für Anteile an ihrem Eigenkapital (Media-for-Equity) oder Umsatzbeteiligungen (Media-for-Revenue) erhalten Unternehmen insbesondere Werbezeiten auf den ProSiebenSat.1-Sendern. 