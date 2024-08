Finanzielle Freiheit ist für viele Menschen ein erstrebenswertes Ziel. Doch leider gibt es auf dem Weg dahin viele Fallstricke und Irrtümer, die euch den Traum zerstören können. Wer sich nach finanzieller Freiheit sehnt, hat oft konkrete Ziele vor Augen. Sei es, so viel zu ersparen, dass man mit jungen Jahren in Rente gehen kann, oder dank passivem Einkommen ein Vermögen zu erwirtschaften. So oder so: Das schlussendliche Ziel ist es, nicht mehr von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...