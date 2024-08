Linz (www.anleihencheck.de) - Gestern wurden in Australien die Inflationszahlen vom Juni veröffentlicht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Während die Kernrate stabil bei 4,00% geblieben sei, habe die Gesamtrate marginal von 3,60% auf 3,80% zugelegt. Seit Mitte Juli (1,6600) habe der Aussie deutlich abgewertet und EUR/AUD (Australischer Dollar) liege nun bei 1,6650. ...

