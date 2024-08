Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Zinsentscheidung der US-Notenbank, das Statement und die Äußerungen von FED-Chef Powell haben die Zinssenkungserwartungen per saldo nicht wesentlich verändert, so die Analysten der Helaba.Mit einem ersten Schritt im September werde fest gerechnet und bis zum Ende dieses Jahres würden mehr als zwei Senkungen eskomptiert. Heute stehe in Großbritannien eine Zinsentscheidung auf dem Programm und in den USA werde der ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes veröffentlicht. Daher halte die Spannung an den Finanzmärkten an und die Volatilität dürfte erhöht bleiben. ...

