Am US-Aktienmarkt wurden am gestrigen Mittwoch teils wieder deutliche Kursgewinne geschrieben. Dazu haben auch die Äußerungen von Fed-Chef Jerome Powell zu einer möglichen Zinssenkung im September beigetragen. Am Kryptomarkt ist das allerdings weitgehend verpufft. Dort drückt der Schuh momentan ganz woanders.

