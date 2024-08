LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im Juli überraschend nicht weiter verschlechtert. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global (PMI) stagnierte im Monatsvergleich bei 45,8 Zählern, wie S&P am Donnerstag in London nach einer zweiten Umfragerunde mitteilte. Ein vorläufiges Ergebnis, das einen weiteren Rückgang impliziert hatte, wurde leicht nach oben revidiert. Dennoch bleibt der Wert unter 50, was für eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage spricht. "Die Industriekonjunktur der Eurozone hat sich im Juli in der Breite eingetrübt", kommentierte S&P./la/jsl