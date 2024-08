Norderstedt (ots) -Solarenergie gewinnt bei Hausbesitzern zunehmend an Beliebtheit. Doch die Installation einer PV-Anlage erfordert Expertenwissen - genau das bieten Lukas Linthout und Konstantin Tuludis von der Voltpol GmbH. Sie planen und installieren hochwertige Photovoltaikanlagen zu fairen Preisen. Bereits in der ersten Hälfte dieses Jahres konnten sie ihre Umsätze vervielfachen und streben bis Jahresende eine Versiebenfachung an. Wie die Experten der Voltpol GmbH diese und weitere ehrgeizige Ziele erreichen wollen, erfahren Sie hier.Die Energiekrise der letzten Jahre hat zu steigenden Energiekosten geführt, wodurch Photovoltaikanlagen immer beliebter werden. Viele Hausbesitzer möchten sich nicht mehr auf Energieanbieter verlassen, deren Preise schwanken und die potenziellen Ausfälle unterliegen. Für Hausbesitzer wird Solarenergie deswegen zwar immer attraktiver, doch es gibt noch einige Bedenken: Wie teuer ist eine solche Anlage? Welche Gebäude sind geeignet und wie erfolgt die Montage? Lohnt sich der Umstieg wirklich? "Der richtige Anbieter ist entscheidend, um die Kunden von Anfang bis Ende - von der Beratung bis zur Montage - bei der Umstellung auf Photovoltaik zu unterstützen", erklärt Lukas Linthout, Geschäftsführer der Voltpol GmbH. "Eine individuelle Beratung ist unverzichtbar und auch auf die Qualität der Anlage muss geachtet werden. Wer hier an der falschen Stelle spart, riskiert eine geringere Effizienz, die langfristig sogar höhere Kosten verursacht.""Mit einem seriösen Partner an der Seite kann die Umsetzung aber korrekt und reibungslos durchgeführt werden, sodass sich der Kunde um nichts sorgen muss", fügt sein Geschäftspartner Konstantin Tuludis hinzu. Mit der Voltpol GmbH bieten sie ihren Kunden umfassende Photovoltaik-Lösungen aus einer Hand: Ihr Rundum-sorglos-Paket begleitet die Kunden von Anfang an bis zur vollständigen Installation. Dabei liefern die erfahrenen Montageteams des Unternehmens auch bei komplexen Projekten professionelle Arbeit ab. Darüber hinaus bieten sie eine Fernwartung an, um die Anlage permanent im Blick zu behalten und eine reibungslose Stromerzeugung zu gewährleisten. Lukas Linthout und Konstantin Tuludis sind leidenschaftliche Unternehmer, die sich direkt nach dem Studium für die Selbstständigkeit entschieden haben und inzwischen als Experten für Zukunftstechnologien gelten.Ansage für die Konkurrenz: Das sind die Ziele von Voltpol"Anbieter für PV-Anlagen gibt es zwar einige auf dem Markt, aber das A und O liegt in einer fachmännischen Beratung. Dass wir darin absolute Profis sind, zeigen unsere Wachstumszahlen", so Lukas Linthout. Alleine in der ersten Jahreshälfte dieses Jahres konnte die Voltpol GmbH ihren Umsatz vervierfachen. Doch damit nicht genug: In der zweiten Jahreshälfte 2024 planen sie, den Umsatz insgesamt zu versiebenfachen. "Was für manche Unternehmen utopisch klingt, ist für uns ein realistisches Vorhaben, in dem uns unsere bisherigen Erfolge bestärken", sagt Konstantin Tuludis. Neben diesen ehrgeizigen Wachstumszielen baut das Unternehmen Ausbildungszentren für neue Elektriker und Dachmonteure aus und erweitert seinen Außendienst.Lukas Linthout und Konstantin Tuludis legen nicht nur großen Wert auf eine hohe Produktqualität, sondern auch auf die Qualität ihrer Mitarbeiter. Potenzielle neue Mitarbeiter durchlaufen darum einen exklusiven Bewerbungsprozess, bei dem sorgfältig geprüft wird, ob sie bereits Erfahrung in der Branche haben und ob sie zum Unternehmen passen. So gewährleistet das Unternehmen, jederzeit die besten Mitarbeiter einzustellen, die perfekt ins Team passen.Voltpol GmbH: So lassen sie ihre Konkurrenz alt aussehenDie Voltpol GmbH hebt sich deutlich von ihrer Konkurrenz ab, vor allem durch ihre Effizienz und Innovationskraft. Viele Unternehmen in der Photovoltaikbranche sind oft langsam bei der Umsetzung ihrer Projekte. Ihre Kunden schließen Verträge ab und hoffen, die Sommermonate zur Energiegewinnung nutzen zu können, nur um dann festzustellen, dass ihre Anlage erst ein Jahr später installiert wird. "Diese Verzögerungen führen natürlich zu großer Enttäuschung, die wir unseren Kunden ersparen", sagt Lukas Linthout.Zudem haben zahlreiche Firmen in der Branche aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten Insolvenz anmelden müssen. Viele kamen nicht mit den raschen Veränderungen zurecht und hatten keine ausreichenden Strukturen aufgebaut. Im Gegensatz dazu hat die Voltpol GmbH in den letzten drei Monaten ein neues ERP-System etabliert - ein umfassendes Controlling- und Management-Tool, das jeden Schritt des Prozesses von A bis Z automatisiert. Kundendaten werden dabei im Vertrieb erfasst und automatisch bis zum letzten Dachmonteur weitergeleitet, wodurch die Installation erheblich beschleunigt wird. Auch die Anmeldung der Anlagen im Innendienst erfolgt effizient und vollständig automatisiert im Marktstammdatenregister, was nicht nur Zeit spart, sondern auch Kosten senkt.Diese Vorteile haben Kunden von VoltpolDank der Implementierung eines neuen ERP-Systems und der Automatisierung vieler Prozesse kann die Voltpol GmbH Kosten einsparen und ihren Kunden günstigere Module, Komponenten und Angebote bieten. Diese Einsparungen verkürzen die Amortisationszeit der Solaranlage, was ihren Kunden eine schnellere Rendite ermöglicht.Ein weiteres Plus ist ihre sorgfältige Vorbereitung und strukturierte Planung. Die gut durchdachten Systeme ermöglichen es Dachdeckern und Elektrikern, alle benötigten Informationen effizient abzurufen, ohne umfangreiche Kommunikation. Dies sorgt für einen reibungslosen Ablauf der Installation, da alle Details im Voraus perfekt vorbereitet sind. Ihre Vertriebler haben ein vorgefertigtes Programm, das unter anderem eine perfekte Routenplanung ermöglicht. Außerdem sorgen automatisierte Terminbestätigungen für reibungslose und effizienzsteigernde Abläufe.Lukas Linthout und Konstantin Tuludis haben sich entschieden, sämtliche Kapitalressourcen in ihr Unternehmen zu stecken. "Wir investieren kontinuierlich in unsere Mitarbeiter und setzen auf innovative Technologien, um unseren Kunden den besten Service zu bieten", sagt Lukas Linthout. "Unsere umfassende Planung und automatisierten Prozesse sorgen dafür, dass unsere Kunden von einem besonders effizienten und kostenoptimierten Service profitieren. Auch in Zukunft wollen wir für unsere Kunden die besten Ansprechpartner sein und unsere Ziele weiterhin erreichen", fügt Konstantin Tuludis abschließend hinzu.