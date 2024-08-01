DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
NEW WORLD C.LAND 17/27 XS1549621586 02.08.2024 HZE/EOT
NWD FI.(BVI) 22/UND. FLR XS2435611327 02.08.2024 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
NEW WORLD C.LAND 17/27 XS1549621586 02.08.2024 HZE/EOT
NWD FI.(BVI) 22/UND. FLR XS2435611327 02.08.2024 HZE/EOT