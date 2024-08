Verträge für Rechenzentren in Paraguay unterzeichnet

Anzeige / Werbung Im vergangen Monat hatte HIVE Digital Technologies Ltd. (TSX-V und NASDAQ: HIVE, FSE: YO0) seine Pläne zur Errichtung eines neuen 100-MW-Rechenzentrums in Paraguay bekanntgegeben. Mit seiner Hilfe soll die Rechenleistung im kommenden Jahr auf zwölf Exahash erhöht werden. Der benötigte Strom soll dabei, wie es die Anleger von HIVE inzwischen gewohnt sind, grün sein und in diesem Fall mit Wasserkraft erzeugt werden. Ende Juli wurden nun die dazu erforderlichen Verträge unterzeichnet. Mit der Unterzeichnung der ersten Verträge ist der Startschuss für die Errichtung eines neuen 100-Megawatt-Rechenzentrums in Paraguay gefallen.

Hier findest du den vollen Inhalt des Artikels (klick) Enthaltene Werte: CA4339211035

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )