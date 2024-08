Gaza - Israel hat den Hamas-Militärchef Mohammed Deif für tot erklärt. Man könne nun bestätigen, dass Deif getötet worden sei, teilte das Militär (IDF) am Donnerstag mit.



Demnach starb er bei einem gezielten Luftangriff in der Region um Chan Yunis Mitte Juli. Mittlerweile habe man durch Geheimdienstinformationen letzte Gewissheit erhalten, so das Militär.



Verteidigungsminister Yoav Gallant begrüßte Deifs Tod als "großen Schritt" zur Vernichtung der Hamas als militärische und politische Organisation. Weiter nannte er Deif den "Bin Laden Gazas". Die Operation zeige, dass sich die Hamas in Auflösung befinde, so Gallant.