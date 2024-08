Eine kräftige Erholung der europäischen Technologiebranche hat am Mittwoch den Aktienmärkten Auftrieb gegeben und der Trend setzt sich auch am heutigen Donnerstag fort. Auslöser war die am Vortag gestartete Erholungsrally der US-Technologiebörse Nasdaq. Besonders stark zeigten sich Chip-Titel. Auch die ASML-Papiere profitieren in diesem Umfeld und das ist jetzt wichtig.

