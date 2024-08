Leipzig (ots) -Nach einem Jahr intensiver Arbeit präsentiert der MDR die Ergebnisse seines Projekts "Lebenswert", bei dem die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gefragt wurden, was sie an ihren Wohnorten schätzen und was verbessert werden könnte: www.mdr.de/lebenswert.Vom 22. März bis 28. April 2024 hatten die Menschen in Mitteldeutschland die Möglichkeit, ihre Meinungen und Erfahrungen in einer umfassenden Befragung mitzuteilen. 40.000 Interessierte haben sich beteiligt und ihre Ansichten zum eigenen Wohnort in über 100.000 Freitext-Antworten geäußert. Sie konnten ihre Gedanken und Vorschläge ohne vorgegebene Antwortmöglichkeiten äußern.Diese wurden anschließend in einem mehrstufigen, KI-gestützten, Prozess ausgewertet. So entstanden 35 aussagekräftige Kategorien, welche die vielfältigen Aspekte der Lebensqualität in den Regionen widerspiegeln.Ab heute sind die Ergebnisse der Umfrage unter www.mdr.de/lebenswert abrufbar. Hier können Nutzerinnen und Nutzer interaktiv entdecken, was die Menschen in ihren Regionen schätzen und welche Verbesserungsvorschläge sie haben - anschaulich visualisiert bietet sich ein umfassender Überblick über die lebenswerten und verbesserungswürdigen Seiten der Städte und Gemeinden in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Mehr zur Methodik der Befragung gibt es außerdem hier (https://www.mdr.de/nachrichten/mitmachen/mdrfragt/lebenswert/index.html).Ein Gemeinschaftsprojekt von "MDRfragt" und "MDR Data"Das Projekt "Lebenswert" ist ein Gemeinschaftsprojekt des Meinungsbarometers "MDRfragt" und "MDR Data". Es entstand im Rahmen des MDR-internen Ideenförderprogramms "MDR next", das innovative Projekte fördert und unterstützt.Luca Deutschländer, kommissarischer Online-Chef von MDR Sachsen-Anhalt, der das Projekt durchgängig begleitet und unterstützt hat: "Mit 'Lebenswert' verbinden wir all das, was modernen Digitaljournalismus ausmacht. Wir verknüpfen Datenjournalismus mit Interaktion, stellen unser Publikum und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt - und haben tausende Antworten mithilfe einer KI auswerten lassen. Das Wichtigste: Die Userinnen und User stehen auch nach Ende des Projekts im Fokus. Wir freuen uns auf eine Vielzahl neuer, konstruktiver Ansätze für unsere Berichterstattung - im Digitalen genauso wie in den linearen Programmen. Dafür gebührt dem Team, das in den vergangenen zwölf Monaten intensiv an 'Lebenswert' gearbeitet hat, unser großer Dank".Stefanie Undisz, Leiterin "MDRfragt", ergänzt: "Wir sind jeden Tag als MDR mit Reporterinnen und Reportern live in Mitteldeutschland unterwegs, berichten, was passiert, und was die Menschen vor Ort bewegt. Umso schöner ist es, dass wir mit der 'Lebenswert'-Umfrage nun ganz viele neue Impulse bekommen, wo es sich lohnt, vorbeizuschauen und vor Ort ins Gespräch zu kommen - und das nicht nur in den Metropolen, sondern auch in vielen kleinen Städten und Dörfern."Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:presse@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5835164