FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag etwas gefallen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank am Vormittag um 0,06 Prozent auf 133,96 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,29 Prozent.

Damit knüpften die Anleihen an ihre Vortagsverluste an. Die Ausschläge hielten sich jedoch in engen Grenzen. Die Signale der US-Notenbank Fed für eine Leitzinssenkung im September vom Mittwochabend haben nicht zu starken Ausschlägen am Anleihemarkt geführt. Schließlich war eine Zinssenkung im September an den Finanzmärkten bereits erwartet worden.

Auch die von S&P Global erhobenen Daten zur Stimmung in der Industrie der Eurozone bewegten den Markt kaum. Der Indikator verharrte bei 45,8 Punkten und signalisiert weiter eine Abschwächung der Wirtschaft. In einer ersten Schätzung war allerdings noch ein leichter Rückgang ermittelt worden und Volkswirte hatten mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet. Die Arbeitslosenquote in der Eurozone stieg im Juni von niedrigem Niveau etwas an.

In den USA steht am Nachmittag noch der viel beachtete Einkaufsmanagerindex ISM für die Industrie an. Zudem werden die wöchentlichen Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht. Diese könnten Hinweise auf den am Freitag anstehenden monatlichen Arbeitsmarktbericht geben./jsl/la