Schwalbach am Taunus (ots) -Das begeisternde Sortiment an elektrischen Kinderzahnbürsten mit Disney Motiven von Oral-B wird ab August 2024 durch ein absolutes Highlight ergänzt: Die Helden von Disneys erfolgreichstem Franchise, König der Löwen, zieren ab sofort das rote Handstück und den extra für Kinder entwickelten Bürstenkopf.Motivation und Zahnputzspaß im BadezimmerDie richtige Zahnpflege ist ab dem ersten Milchzahn unerlässlich. Schon ab einem Alter von 3 Jahren können Kinder mit Unterstützung der Eltern mit den Oral-B Kids elektrischen Zahnbürsten putzen und damit den Grundstein für eine gesunde Zahnputzroutine und ein lebenslang strahlendes Lächeln legen. Mit ihrem kinderfreundlichen Design und den liebsten Disney-Helden schafft die elektrische Zahnbürste von Oral-B es, Spaß und Motivation bei der täglichen Zahnroutine zu ermöglichen, sodass die Zeit wie im Flug vergeht. Zudem sind die Oral-B Kids elektrischen Zahnbürsten genauestens auf die Bedürfnisse von Kindern ab 3 Jahren angepasst.Löwenstarke Zähne mit Simba, Nala und Co.Starke Löwenzähne, wie Simba und Nala oder doch lieber ein bisschen Hakuna Matata beim Zähneputzen mit Timon und Pumbaa?Mit den vier beiliegenden Stickern kann das Handstück der Oral-B Kids elektrischen Zahnbürste individuell gestaltet werden. Und für die Extraportion Freude am Morgen und Abend sorgt die begleitende Disney Magic Timer App, kostenlos im App- und Google Play Store erhältlich. Die Disney Magic Timer App ist bei Kindern besonders beliebt und sorgt für zusätzlichen Spaß bei der täglichen Zahnpflege. Besonders hilfreich: Bei Nutzung der App putzen 90% der Kinder länger ihre Zähne.[1]Strahlende Kinderzähne durch überlegene ReinigungDie Oral-B Kids elektrische Zahnbürste ist die perfekte Wahl für die Zahnpflege von Kindern. Ihr kindgerechtes Design passt ideal in kleine Hände und der extra-kleine runde Bürstenkopf erreicht mühelos jeden Bereich des Mundes - perfekt für die Reinigung von Milchzähnen. Die oszillierend-rotierende Bewegung der Bürste sorgt für eine überlegene Reinigung und schützt effektiv vor Karies, indem sie bis zu 100% mehr Plaque entfernt als eine herkömmliche Handzahnbürste.[2] Besonders sanft und angenehm bietet die Oral-B Kids elektrische Zahnbürste eine ideale Zahnreinigung und -pflege. Die extra weichen Borsten und der kleine Bürstenkopf sind speziell für Kinder entwickelt worden, und der kinderfreundliche Sensitivmodus schützt die empfindlichen Milchzähne und das Zahnfleisch besonders gut.Bedürfnisorientierte Zahnpflege - Von Zahnärzt:innen weltweit am häufigsten empfohlenOral-B ist die von Zahnärzt:innen weltweit am häufigsten empfohlene Marke. Alle unsere Zahnbürsten wurden zusammen mit Zahnärzt:innen entwickelt, um Kindern und Erwachsenen ein bedürfnisorientiertes und effektives Zähneputzen in jedem Alter zu ermöglichen.[3][1] Basierend auf einer Studie mit 52 Kindern im Alter von 4-14 Jahren im Jahr 2014.[2] Grender JM, et al. (2020): An 8-week randomized controlled trial comparing the effect of a novel oscillating-rotating toothbrush versus a manual toothbrush on plaque and gingivitis. Int Dent J. 2020.[3] Basierend auf Umfragen, durchgeführt zwischen Oktober 2020 und Mai 2022 und von Radius Illumination als statistisch signifikant bei einem Konfidenzniveau von 99% bestätigt, September 2022.Über Oral-BÜber Oral-B® Oral-B® kann bereits auf eine 60 Jahre lange Geschichteelektrischer Zahnbürsten zurückblicken. Als zukunftsweisender Pionierüberzeugt Oral-B® durch innovative Produkte und fortschrittlicheTechnologie mit dem Fokus auf vernetztes ZähneputzenVerbraucher:innen und Zahnärzt:innen auf der ganzen Welt.Über Procter & GambleProcter & Gamble (P&G) bietet Verbraucher:innen auf der ganzen Welteines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen undführenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®,Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head &Shoulders®, Lenor®, Olaz®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®,Tide®, WICK®, und Whisper®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig.Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unterwww.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.Pressekontakt:Firmenkontakt:Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHGPaola Mulas, Senior Director Communications Oral Care47 Rte. de Saint Georges - Petit Lancy, 1213 SchweizE-Mail: mulas.p@pg.comPressekontakt:MSL GermanyRonja TabriziOtto-Messmer-Straße 1, 60314 Frankfurt am MainE-Mail: ronja.tabrizi@mslgroup.comOriginal-Content von: Oral-B, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67403/5835277