Zürich (ots/PRNewswire) -SysTrack von Lakeside Software ist "ideal für Kunden, die proaktive IT-Initiativen vorantreiben wollen" und erhielt die höchstmögliche Punktzahl in den Bereichen Datenabfrage, Ursachenanalyse, Partner-Ökosystem sowie in zehn weiteren KriterienLakeside Software, das führende IT Data Intelligence-Unternehmen, wurde im Report "The Forrester Wave - End User Experience Management, Q3 2024" als "Leader" bewertet und ausgezeichnet. Der Bericht analysierte acht Anbieter, wobei Lakeside als "Partner of Choice für viele führende Managed Service Provider" genannt wurde. Der Bericht würdigt zudem das wachsende Ökosystem von Lakeside, welches auch Partner jenseits der IT umfasst.Der Bericht bewertete die wichtigsten Anbieter von End-User-Experience-Management-Lösungen (EUEM) anhand von 34 Kriterien - darunter auch SysTrack von Lakeside. Das Unternehmen erhielt die höchstmögliche Punktzahl bei neun der "Current Offering"-Kriterien:- Footprint des Agenten- Frequenz der Datenerfassung, Berichterstattung und Speicherung- Datenabfrage- Integration von Drittanbietern- Vorlagen zur Systembereitstellung- Unterstützung von Client-Betriebssystemen- Support zur Virtualisierung- Ursachenanalyse (RCA)- Software Asset ManagementLakeside erhielt auch die höchstmögliche Bewertung in vier Strategie-Kriterien:- Roadmap- Partner-Ökosystem- Akzeptanz- Unterstützende Services und AngeboteDiese Ergebnisse wurden auch durch Referenzen seitens der Kunden unterstützt. Diese verwiesen auf den "außergewöhnlichen Support und die extrem robusten RCA-Funktionen" sowie auf die "erheblichen Kosteneinsparungen durch den Einsatz von SysTrack". Der Bericht hob auch SysTracks "Echtzeit-Reporting und die marktführenden Richtlinien zur Datenaufbewahrung" hervor, die eine grundlegende historische Analyse ermöglichen und SysTrack zu einem exzellenten Werkzeug für Level-Three (L3) RCA machen.""Wir sind sehr stolz über die erneute "Leader-Auszeichnung" von Forrester in der Kategorie End-User Experience Management. Diese Anerkennung bestätigt für uns unsere konsequente Ausrichtung auf den Erfolg unserer Kunden in der heutigen digitalen Welt", sagt Alexander Laubert, Director DACH bei Lakeside Software. "Unsere exzellente Datenerfassung und die eingebettete KI-Engine heben uns auf dem Markt für Digital Employee Experience (DEX) ab und beweisen, dass wir die Transparenzanforderungen für die IT moderner Unternehmen erfüllen."Im Jahr 2024 hat Lakeside seine Führungsposition erneut bewiesen - beispielsweise mit der Einführung des KI-gestützten SysTrack Intelligence-Pakets, der Auszeichnung als Technologieunternehmen des Jahres sowie hervorragenden Ergebnisse im Q1. Darüber hinaus reagierte das Unternehmen sehr schnell auf den CrowdStrike-Windows-Ausfall und unterstützte Kunden über ein neu entwickeltes Dashboard dabei, den Impacts des Ausfalls zu bewerten, Systemreparaturen zu priorisieren und die Fortschritte der Schadensbeseitigung zu überwachen.Den vollständigen Bericht finden Sie hier.Über Lakeside Mit Lakeside SysTrack erhalten Unternehmen mit großen, komplexen IT-Umgebungen einen real-time Überblick über ihre gesamte digitale Infrastruktur. Sie können daher mit weniger Aufwand mehr erreichen. Zu lange haben sich IT-Teams mangels intelligenter real-time Monitoring-Lösungen schwer damit getan, zu erkennen, was in ihrer digitalen Umgebung vor sich geht, bzw. wo sich kostspielige Ineffizienzen, unbefriedigende Anwendererlebnisse und ungelöste Probleme verbergen. Mit Lakeside können Sie IT-Entscheidern die Transparenz verschaffen, die den Blick auf versteckte Probleme, die intelligentesten Lösungen und die größten Einsparungen freigibt. Aus diesem Grund verlassen sich weltweit führende Unternehmen auf Lakeside. Lakeside Kunden erzielen einen durchschnittlichen ROI von mehr als 250 %.