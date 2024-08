In einer anlässlich der Olympischen Spiele in Paris geschalteten Werbung lässt Google sein KI-Tool Gemini den Fan-Brief eines Kindes schreiben. Darf das sein? Die Netzgemeinde ist sich einig, wie die Reaktionen darauf zeigen. Ein Vater will seiner Tochter helfen, ihrem Idol, der US-Hürdenläuferin Sydney McLaughlin-Levrone einen Fan-Brief zu schreiben. So weit eine ganz normale Sache -Â und das Setting einer anlässlich der Olympischen Spiele in Paris ...

