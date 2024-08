HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BBVA von 9,75 auf 10,25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Seit den ersten Berichten über eine mögliche Übernahme der heimischen Konkurrentin Sabadell Ende April hinke die Aktie der spanischen Bank dem Sektor hinterher, schrieb Analyst Michael Christodoulou in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. BBVA halte an den Plänen fest, der Ausgang sei allerdings ungewiss. Vor diesem Hintergrund erscheine die Bewertung der Aktie angemessen./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2024 / 17:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0113211835