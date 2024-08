Toyota verzeichnete im letzten Quartal trotz Produktionsrückgängen und einem Testskandal in Japan einen Gewinnanstieg von 17 Prozent, was hauptsächlich auf den schwachen Yen zurückzuführen ist. Die Umsätze stiegen ebenfalls um 12 Prozent, doch an der Börse fiel die Aktie aufgrund von Befürchtungen über mögliche Wechselkursverluste nach einer Zinserhöhung der japanischen Notenbank. Während Toyota an seiner Jahresprognose festhält, könnten ...

