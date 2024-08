Der US-amerikanische Industriegase-Hersteller Air Products kündigt den Aufbau eines europäischen Wasserstoff-Tankstellennetzes für schwere Nutzfahrzeuge an. Erste Standorte sind für Deutschland, Belgien und die Niederlande vorgesehen. Die H2-Tankstellen will Air Products entlang wichtiger Verkehrskorridore in der Nähe des Transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN-T) installieren. Angaben zur Anzahl der geplanten Wasserstoff-Tankstellen macht Air Products ...

Den vollständigen Artikel lesen ...