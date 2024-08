Die Linde-Aktie befindet sich derzeit in einem positiven Trend. Mit der bevorstehenden Quartalsberichterstattung und angekündigten Nachhaltigkeitsinitiativen könnte die Aktie weiter an Attraktivität gewinnen und sich langfristig stabilisieren.Die Linde-Aktie läuft wieder. Von März bis Anfang Juli befand sich die Aktie in einer Konsolidierungsphase, konnte jedoch in den letzten Wochen an Dynamik gewinnen. ...

