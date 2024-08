Stadthagen (ots) -Gebrauchte Elektroautos finden kaum Käufer. "Um den Verkauf von Elektro-Autos zu steigern, werden wir Preisschlachten erleben wie noch nie", befürchtet Thomas Peckruhn, Vizepräsident des Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) und Sprecher des Fabrikatshandels. Schon lassen sich nur noch junge Fahrzeuge absetzen, weiß Peckruhn. Die Situation werde sich in Zukunft noch verschärfen. Wir rechnen aber damit, dass der Druck auf dieses Thema im kommenden Jahr deutlich wachsen wird", sagte er im Gespräch mit Walther Wuttke von der Autoren-Union Mobilität.Die in den vergangenen drei Jahren zugelassenen und staatlich geförderten Fahrzeuge werden, "in einer höheren Anzahl in den Handel zurückkommen, und bei den meisten Herstellern stimmen die vereinbarten Restwerte nicht. Sie wurden einfach zu hoch eingepreist", sagt der ZDK-Vize und erwartet auch deswegen für das kommende Jahr zunehmende Probleme beim Handel, "weil durch die CO2-Vorschriften der EU wesentlich mehr Elektrofahrzeuge abgesetzt werden müssen als bisher". Die Hersteller werden vermeiden wollen, Strafzahlungen wegen zu hoher CO2-Werte zu zahlen. Das wird die Preise bei den Neuen und den Gebrauchten drücken. Mehr im Interview unter www.car-editors.net. (aum)Pressekontakt:Unser Newsletter informiert täglich alle, die sich per Mail beinewsroom@auto-medienportal.net. anmelden.Kontakt für Redaktionen:Redaktion Auto-MedienportalTel.: +49 5721 938 3988Mob.: +49 151 12716548newsroom@auto-medienportal.netEnzer Straße 8331655 StadthagenOriginal-Content von: Auto-Medienportal.net, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/103819/5835576