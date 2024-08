Rolls-Royce hat im ersten Halbjahr 2024 beeindruckende Ergebnisse erzielt und die Gewinnprognose für das Jahr angehoben, was die Aktie auf ein neues Allzeithoch steigen ließ. Das Unternehmen kündigte die Wiederaufnahme der Dividendenzahlungen an, was zusätzliches Vertrauen in die zukünftige finanzielle Stabilität signalisiert. Analysten lobten die starke Performance und die übertroffenen Erwartungen, während der Kurs der Rolls-Royce-Aktie um bis ...

