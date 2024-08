Tecnotree, eine globale digitale Plattform und führender Dienstleister für BSS, OSS, AI, 5G und cloud-native Technologien, arbeitet mit MiFibra zusammen, einem führenden High-Speed Broadband Internet Service Anbieter in Perú. Sie möchten gemeinsam das Operations Support System aktualisieren and und die Fulfillment and Assurance-Prozesse transformieren.

Dank der strategischen Partnerschaft kann MiFibra in Zukunft das Potenzial seiner Fiber to the Home (FTTH)-Netzwerk-Infrastruktur voll ausschöpfen. Es werden zahlreiche Vorteile entstehen, wie Automatisierung der Machbarkeit, Bereitstellung und Aufrechterhaltung von Diensten, Entfernung von Komplexitäten und Verspätungen aufgrund von manuellen Aufgaben sowie die Garantie der Qualität von Dienstleistungen (QoS) und der Qualität der Erfahrung (QoE). Die Ergebnisse dieser Partnerschaft versetzen MiFibra in die Lage, seine Kundenbasis schnell auszuweiten, die Zufriedenheit der Kunden zu erhöhen und die Position im Markt zu stärken.

Die TMForum's offenen APIs werden ebenfalls einbezogen, was zu einer nahtlosen Integration und Kompatibilität führt mit zahlreichen Protokollen und Netzwerkelementen. MiFibra wird die Kapazität und Nutzung seiner Netzwerk-Infrastruktur vollkommen optimieren und dank des effizienten Ressourcenmanagements wird operative Exzellenz erreicht.

Carlos Villegas, CEO von MiFibra, sagte: "Die Partnerschaft zwischen MiFibra und Tecnotree kennzeichnet einen transformativen Schritt in Richtung umfassende Bereitstellung mit mehr und besseren Informationen für das geschäftliche und technische Kundenmanagement. Durch diese strategische Allianz wird MiFibra in der Lage sein, seine geschäftlichen und technischen Serviceplattformen weiterzuentwickeln durch die Integration von digitalen Tools für das Selbstmanagement der Kunden, eines proaktiven Kommunikationsportals für die Kunden sowie von Tools für die Optimierung des Heim-Equipments."

Padma Ravichander, CEO von Tecnotree Corporation, sagte: "Wir freuen uns über diese neue Partnerschaft mit MiFibra. Gemeinsam werden wir uns auf eine transformative Reise hin zu mehr Digitalisierung und operativer Effizienz begeben. Zu diesem Zweck optimieren wir die Infrastruktur und das operative Support-System. Durch unsere Expertise in BSS, OSS, Künstlicher Intelligenz und 5G-Technologien versetzen wir MiFibra in die Lage, wahres Potenzial zu erschließen und Wachstum durch die schnellere Bereitstellung von Diensten und die Qualitätssicherung des Service zu erzielen. Dank mehr Automatisierung und schlanken Prozessen werden schnelle und agile Interaktionen ermöglicht, was zu mehr Kunden und einer Festigung der Position im Markt führen wird."

Über Tecnotree

Tecnotree ist ein 5G-bereiter Business Support System (BSS) Operating Support System (OSS) Akteur mit AI/ML-Fähigkeiten und Multi-Cloud-Kapazitäten. Tecnotree ist die Nr. 1 bei TM Forum Open API Conformance mit 59 Open APIs. Wir streben kontinuierlich nach Exzellenz und bieten CSPs und DSPs ein breites Sortiment an Diensten. Unser agiler und Open-Source Digital BSS Stack umfasst den gesamten Bereich (order-to-cash) an Geschäftsprozessen und das Management von Abonnenten für Telekom- und Digitalunternehmen. Dies bietet Möglichkeiten über die Konnektivität hinaus. Tecnotree stellt über die Plattform Tecnotree Moments Fintech- und B2B2X-Marktplätze für digital verbundene Communities in den Bereichen Gaming, Gesundheit, Bildung, OTT und anderen Branchen zur Verfügung. Tecnotree ist an der Börse Helsinki Nasdaq (TEM1V) gelistet.

Über MiFibra

MiFibra wurde vor mehr als 20 Jahren in Peru gegründet und ist im Telekommunikationsbereich tätig. Das Unternehmen unterhält derzeit Breitband-Glasfaser-Netzwerke in den Provinzen Piura, Lambayeque, Trujillo und Ancash für mehr als 800.000 Haushalte und mehr als 80.000 verbundene Kunden. Das Unternehmen wurde von Ookla als führender Betreiber des Festnetzinternets im Hinblick auf Geschwindigkeit ausgezeichnet. Die Mission lautet, immer mehr Bewohner von Peru mit erstklassigen Internetdiensten auszustatten und die Nummer Eins an allen Orten zu werden, wo man tätig ist.

