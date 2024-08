Paris - Am Freitag steigen auch die Zehnkämpfer in die Olympischen Sommerspiele in Paris ein.



Besonders im Fokus steht dabei Leo Neugebauer, der sich nach seinem deutschen Rekord zuletzt Hoffnungen auf Gold macht. Nach dem 100-Meter-Sprint stehen für die Mehrkämpfer am ersten Tag im Stade de France noch Weitsprung, Kugelstoßen, Hochsprung und der 400-Meter-Lauf auf dem Programm, bevor es dann am Samstag weitergeht.



Medaillenchancen haben bereits am Freitag die Springreiter im Team-Finale. Christian Kukuk mit Checker, Philipp Weishaupt mit Zineday und Richard Vogel mit United Touch blieben in der Qualifikation als einziges Team fehlerfrei.



Daneben kämpfen am Vormittag die deutschen Volleyballer gegen Argentinien um den Einzug ins Viertelfinale. Die Hockey-Frauen treffen derweil auf China, bevor am Abend ihre männlichen Kollegen gegen Großbritannien antreten. Außerdem spielen die Handballer gegen Spanien und die Basketballer gegen Frankreich.