GBP/USD nähert sich der Marke von 1,2700, nachdem das Paar auf ein Einmonatstief gefallen ist - Die BoE senkte wie erwartet die Zinsen, was den GBP nach unten drückte - Die US-Daten haben die Rezessionsängste wieder angeheizt und die NFP-Daten werden am Freitag veröffentlicht - GBP/USD brach am Donnerstag ein neues Loch in den Boden und fiel in ...

