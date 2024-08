EQS-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Sonstiges

SFC Energy AG: H 2 Genset liefert bei Wacken Open Air 2024 nachhaltige Energie aus grünem Wasserstoff Brunnthal/München, Deutschland, 2. August 2024 - Die SFC Energy AG ("SFC", F3C:DE , ISIN: DE0007568578 ), ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, kooperiert beim Wacken Open Air 2024, einem der größten Metal-Festivals der Welt, bereits zum zweiten Mal mit dem Festival-Sponsor GP JOULE. Der H 2 Genset von SFC Energy, ein emissionsfreier, flexibler und mobiler Stromerzeuger mit Wasserstoff-Brennstoffzellen für Areale ohne Zugang zum konventionellen Stromnetz, sorgt für saubere Energie bei der Ausgabe der Festival-Bändchen. Der grüne Wasserstoff kommt von eFarm, dem von GP JOULE initiierten, größten grünen Wasserstoffmobilitätsprojekt Deutschlands, das in Nordfriesland bereits Autos und Nahverkehrsbusse mit dem nachhaltigen Kraftstoff versorgt. Dr. Peter Podesser, Vorstandsvorsitzender der SFC Energy AG: "Wir freuen uns, dass wir mit unserer Technologie unseren Partner GP JOULE schon zum zweiten Mal unterstützen und zur verantwortungsvollen Energieversorgung beim Wacken Open Air beitragen können. Um ein Festival im Freien nachhaltig zu gestalten, bedarf es vieler Schritte. GP JOULE liefert den grünen Wasserstoff und unsere Brennstoffzellen erzeugen daraus nachhaltigen Strom. Das weltbekannte Metal-Festival wird dadurch ein Stück grüner und bei der Stromversorgung sicherer. Gleichzeitig zeigen wir, dass Nachhaltigkeit und Unterhaltung keine Gegensätze sind und gehen damit einen weiteren Schritt auf unserer Road to Zero." Das Wacken Open Air in Schleswig-Holstein gehört zu den weltweit größten Festivals für Metal und findet seit 1990 nahezu jährlich statt. Unter dem Motto "loud at work to make a change" arbeitet das Festival kontinuierlich an einer Verbesserung seiner Umweltbilanz. Weitere Informationen zu den Clean Energy und Clean Power Management Lösungen von SFC Energy unter sfc.com . Zur SFC Energy AG

Die SFC Energy AG ( www.sfc.com ) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 65.000 Brennstoffzellen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal/München, Deutschland, und betreibt operative Niederlassungen in Indien, Kanada, den Niederlanden, Rumänien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse und gehört seit 2022 dem Auswahlindex SDAX an (WKN: 756857 , ISIN: DE0007568578 ). SFC Investor Relations und Presse:

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel. +49 89 125 09 03-33

Email: susan.hoffmeister@sfc.com

Web: sfc.com GP JOULE Gruppe Presse:

GP JOULE Gruppe

Jürn Kruse

Unternehmenskommunikation

Tel. +49 4671 6074-213

Email: j.kruse@gp-joule.de

Web: gp-joule.com



