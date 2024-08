EQS-News: MAX Automation SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht

MAX Automation SE beweist Widerstandsfähigkeit in herausforderndem ersten Halbjahr 2024 - Ausblick konkretisiert

Umsatz der fortgeführten Geschäftsbereiche trotz weiterhin zurückhaltender Nachfrage mit 188,2 Mio. Euro auf Vorjahresniveau (6M 2023: 189,9 Mio. Euro)

Operatives Ergebnis (EBITDA) der fortgeführten Geschäftsbereiche weiter positiv mit 15,6 Mio. Euro (6M 2023: 20,2 Mio. Euro) - EBITDA-Marge mit 8,3 % im hohen einstelligen Bereich (6M 2023: 10,6 %)

Auftragseingang der fortgeführten Geschäftsbereiche sinkt aufgrund von Investitions zurückhaltung um 13,7 % auf 166,9 Mio. Euro (6M 2023: 193,4 Mio. Euro)

Auftragsbestand der fortgeführten Geschäftsbereiche verringert sich um 10,7 % auf 184,0 Mio. Euro (31. Dezember 2023: 206,0 Mio. Euro)

Ausblick 2024 der fortgeführten Geschäftsbereiche auf unteres Ende der Prognosebandbreite konkretisiert: Umsatz zwischen 390 Mio. Euro und 450 Mio. Euro sowie EBITDA zwischen 31 Mio. Euro und 38 Mio. Euro

Hamburg, 2. August 2024 - Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte MAX Automation SE (ISIN DE000A2DA588 ) hat in einem herausfordernden ersten Halbjahr 2024 weiterhin ihre Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt und bei Umsätzen auf Vorjahresniveau mit einem positiven Ergebnis eine Verbesserung der Eigenkapitalquote erzielt.



AUFTRAGSLAGE DER FORTGEFÜHRTEN GESCHÄFTSBEREICHE WEITERHIN VON KONJUNKTURELLER ABKÜHLUNG GEPRÄGT Der konsolidierte Auftragseingang der fortgeführten Geschäftsbereiche der MAX Gruppe sank im ersten Halbjahr 2024 um 13,7 % auf 166,9 Mio. Euro (6M 2023: 193,4 Mio. Euro). Auf Kundenseite machte sich weiterhin die Investitionszurückhaltung aufgrund der anhaltenden globalen Konjunkturabkühlung bemerkbar. Ein starkes Wachstum verzeichnete erneut das Segment ELWEMA mit kontinuierlichen Folgeaufträgen, während der Vorjahreszeitraum durch die Vergabe von Großprojekten im Segment bdtronic Gruppe geprägt war. Der Auftragsbestand der MAX Gruppe in den fortgeführten Geschäftsbereichen verringerte sich um 10,7 % auf 184,0 Mio. Euro (31. Dezember 2023: 206,0 Mio. Euro).



OPERATIVE MARGE LIEGT TROTZ BELASTUNGEN IM HOHEN EINSTELLIGEN BEREICH Die Umsatzerlöse der fortgeführten Geschäftsbereiche der MAX Gruppe lagen im ersten Halbjahr 2024 mit 188,2 Mio. Euro auf Vorjahresniveau (6M 2023: 189,9 Mio. Euro). Den größten Umsatzzuwachs verzeichnete erneut das Segment bdtronic Gruppe gestützt auf den Auftragsbestand sowie das Servicegeschäft. Die MAX Gruppe verzeichnete im ersten Halbjahr 2024 trotz Belastungen ein weiterhin positives operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) der fortgeführten Geschäftsbereiche von 15,6 Mio. Euro (6M 2023: 20,2 Mio. Euro). Insbesondere inflationsbedingte Lohnsteigerungen sowie der Personalaufbau und der aufgrund der hohen Auslastung temporär erforderliche Bezug von Fremdleistungen im Segment bdtronic Gruppe wirkten sich auf die Ergebnisentwicklung aus. Die EBITDA-Marge lag dabei mit 8,3 % weiterhin im hohen einstelligen Bereich (6M 2023: 10,6 %). Insgesamt hat die MAX Gruppe im ersten Halbjahr 2024 erneut ein positives Periodenergebnis erzielt und damit ihre Eigenkapitalquote weiter verbessert. Der Mittelabfluss im operativen Cashflow der MAX Gruppe infolge des Working Capital-Anstiegs verringerte sich aufgrund des positiven zahlungswirksamen Periodenergebnisses im ersten Halbjahr 2024 auf 1,3 Mio. Euro (6M 2023: Mittelabfluss von 2,5 Mio. Euro). Der Mittelabfluss des Cashflows aus Investitionstätigkeit, im Wesentlichen für Wachstumsinvestitionen, betrug 5,7 Mio. Euro (6M 2023: Mittelabfluss von 3,4 Mio. Euro). Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit resultierte in einem Mittelzufluss von 0,7 Mio. Euro (6M 2023: Mittelabfluss von 1,6 Mio. Euro). Dabei standen der Nutzung des Konsortialkredits in Verbindung mit dem Working Capital-Aufbau die Tilgungen von Leasingverbindlichkeiten gegenüber. Der Finanzmittelbestand gemäß Bilanz verringerte sich um 20,3 % auf 18,5 Mio. Euro (31. Dezember 2023: 23,2 Mio. Euro). Der Anstieg des Working Capitals der MAX Gruppe zum 30. Juni 2024 um 8,8 % auf 111,9 Mio. Euro (31. Dezember 2023: 102,9 Mio. Euro) ist insbesondere auf den gestiegenen Projektanlauf im Segment bdtronic Gruppe sowie einen Rückgang der erhaltenen Anzahlungen im Zusammenhang mit der verhaltenen Auftragslage der MAX Gruppe zurückzuführen. Dadurch erhöhte sich auch die Nettoverschuldung um 14,4 % auf 127,8 Mio. Euro (31. Dezember 2023: 111,8 Mio. Euro).



Guido Mundt, Verwaltungsratsvorsitzender der MAX Automation SE: "In einem herausfordernden ersten Halbjahr 2024 ist es der MAX Gruppe gelungen, die Eigenkapitalquote durch den Periodengewinn ihrer Portfoliounternehmen und die Fair-Value-Bewertung unserer Beteiligung an der ZEAL Network SE erneut zu verbessern. In Zeiten einer anhaltend schwachen Weltwirtschaft unterstreichen wir damit unsere Widerstands- und Wettbewerbsfähigkeit. So können wir der Investitionszurückhaltung unserer Kunden begegnen und uns gleichzeitig auf eine kommende Nachfragebelebung vorbereiten."



AUSBLICK 2024 KONKRETISIERT Die geschäftsführenden Direktoren gehen zwar unverändert davon aus, dass die Unsicherheiten durch den Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen höheren Energie- und Materialkosten sowie Störungen in den Lieferketten in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2024 weiter abnehmen werden. Allerdings beobachtet die Gesellschaft, wie sich die momentan anhaltende Konjunkturschwäche und die damit verbundene Investitionszurückhaltung kurzfristig entwickelt und auf den weiteren Geschäftsverlauf der MAX Gruppe auswirken wird. Insgesamt erwarten die geschäftsführenden Direktoren nun, das Geschäftsjahr 2024 am unteren Ende der Prognosebandbreite mit einem Umsatz zwischen 390 Mio. Euro und 450 Mio. Euro und einem EBITDA zwischen 31 Mio. Euro und 38 Mio. Euro abzuschließen.



KENNZAHLEN DER GRUPPE (FORTGEFÜHRTE GESCHÄFTSBEREICHE) IM ÜBERBLICK in Mio. EUR 6M 2024 6M 2023 Veränderung in % Auftragseingang 166,9 193,4 -13,7% Auftragsbestand* 184,0 206,0 -10,7% Working Capital* 111,9 102,9 8,8% Umsatz 188,2 189,9 -0,9% EBITDA 15,6 20,2 -22,9%

* Stichtagsvergleich 30. Juni 2024 zu 31. Dezember 2023



KENNZAHLEN DER SEGMENTE IM ÜBERBLICK in Mio. EUR 6M 2024 6M 2023 Veränderung in % bdtronic Gruppe Auftragseingang 32,3 67,5 -52,2 Auftragsbestand* 33,8 52,0 -35,1 Umsatz 50,7 43,0 17,9 EBITDA 4,2 8,3 -48,8 Vecoplan Gruppe Auftragseingang 77,6 72,9 6,5 Auftragsbestand* 61,7 63,3 -2,5 Umsatz 79,7 87,4 -8,7 EBITDA 7,8 9,6 -18,6 AIM Micro Auftragseingang 3,1 3,7 -16,7 Auftragsbestand* 2,7 3,3 -20,0 Umsatz 3,7 3,7 0,4 EBITDA 1,1 1,0 6,5 NSM + Jücker Auftragseingang 13,5 18,7 -28,0 Auftragsbestand* 27,1 41,2 -34,3 Umsatz 25,9 26,9 -3,7 EBITDA 1,0 3,5 -71,1 ELWEMA Auftragseingang 40,4 30,5 32,4 Auftragsbestand* 58,8 46,2 27,3 Umsatz 27,9 28,9 -3,5 EBITDA 3,3 3,0 9,6 Sonstige Auftragseingang 0,0 0,0 n/a Auftragsbestand* 0,0 0,0 n/a Umsatz 0,3 0,3 4,0 EBITDA 0,0 -0,9 97,8 Aufgegebener Geschäftsbereich iNDAT Auftragseingang 0,0 0,0 n/a Auftragsbestand* 0,0 0,0 n/a Umsatz 0,0 0,4 -100,0 EBITDA 0,0 1,8 -99,9 Aufgegebener Geschäftsbereich MA micro Gruppe Auftragseingang 6,7 19,8 -66,3 Auftragsbestand* 14,5 22,0 -34,1 Umsatz 14,8 27,4 -46,0 EBITDA 0,8 7,2 -88,9

* Stichtagsvergleich 30. Juni 2024 zu 31. Dezember 2023



DETAILLIERTE FINANZINFORMATIONEN Die vollständige Zwischenmitteilung für das erste Halbjahr 2024 der MAX Automation SE steht unter https://www.maxautomation.com/investor-relations/finanzberichte als Download zur Verfügung.



ÜBER DIE MAX AUTOMATION SE Die MAX Automation SE mit Sitz in Hamburg ist eine mittelständische Finanz- und Beteiligungsgesellschaft, die sich auf das Management und den Erwerb von Beteiligungen an wachstums- und cashflowstarken Unternehmen in Nischenmärkten konzentriert. Die Produkte und Lösungen der Portfoliounternehmen werden in verschiedenen Endindustrien und für zahlreiche industrielle Anwendungen eingesetzt, unter anderem in der Automobil-, Elektronik-, Recycling-, Rohstoffverarbeitungs- und Verpackungsindustrie sowie in der Medizintechnik. Seit 2015 ist die MAX Automation SE im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (ISIN DE000A2DA588). www.maxautomation.com



