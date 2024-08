Am Donnerstag ist die Aktie von Amazon im nachbörslichen Handel um sieben Prozent eingebrochen. Damit scheinen die Papiere nach einer kurzen Erholung ihre Korrekturbewegung weiter fortzusetzen. Doch ist das jetzt eine Nachkaufchance bei dem BigTech-Wert oder ein Verkaufssignal? Am Donnerstag hat Amazon nachbörslich Quartalszahlen präsentiert. Zuvor hatten bereits vier der Unternehmen der Magnificent Seven ihre Quartalszahlen gemeldet - drei davon ...

