Anzeige
Mehr »
Login
Freitag, 02.08.2024 Börsentäglich über 12.000 News von 684 internationalen Medien
Im Fokus der Anleger: In diesen Rohstoff zu investieren, könnte ein guter Schachzug sein
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2PX6V | ISIN: IE00BJXRZJ40 | Ticker-Symbol: RCRS
Tradegate
02.08.24
08:31 Uhr
6,454 Euro
-0,053
-0,81 %
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
6,4366,53509:03
6,3816,41709:04
PR Newswire
02.08.2024 08:18 Uhr
92 Leser
Artikel bewerten:
(0)

ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 02

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF30,794,787.00004.0587 USDIE00BLRPQH0201 August 2024

RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF

(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF15,186,652.00007.0457 USDIE00BJXRZJ4001 August 2024

RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF

(LEI:635400LYAWYIKLU7RN49)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF1,674,930.00003.6312 USDIE00BLRPRQ9601 August 2024

RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF

(LEI: 635400T4ONQFN1WX2848)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF17,300,341.00004.8021 USDIE00BLRPRR1101 August 2024

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF386,771.00005.5990 USDIE000RMSPY3901 August 2024

RIZE USA EN IM UCITS ETF

(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE USA EN IM UCITS ETF20,669,081.004.9927 USDIE000PY7F8J901 August 2024

RIZE GL SUS INF UCITS ETF

(LEI: 635400MMJMD1KCNSX294)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE GL SUS INF UCITS ETF22,156,900.00005.1570 USDIE000QUCVEN901 August 2024

ARK INNOVATION UCITS ETF

(LEI: 635400D8PDNDJGYTEJ07)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
ARK INNOVATION UCITS ETF1,683,000.00004.4842 USDIE000GA3D48901 August 2024

ARK ART INT & ROB UCITS ETF

(LEI: 635400I2COZBXFRGYG81)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
ARK ART INT&ROB UCITS ETF919,000.00004.9112 USDIE0003A512E401 August 2024

ARK GENOMIC REV UCITS ETF

(LEI: 635400VDK3B3D2SSMC07)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
ARK GENOMIC REV UCITS ETF610,000.00004.8426 USDIE000O5M6XO101 August 2024

© 2024 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.