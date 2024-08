VW Nutzfahrzeuge hat erste Fotos seines komplett neu entwickelten Transporters veröffentlicht und nennt eine Reihe von Details. Die siebte Generation der Baureihe wird wahlweise in vier Karosserie-Varianten, mit drei Antriebstechnologien und im Falle der Elektro-Version in drei Leistungsstufen angeboten. Bei dem Nachfolger des T6.1, dessen Produktion in Hannover in diesem Jahr ausgelaufen ist, handelt es sich nicht mehr um eine Eigenentwicklung von ...

