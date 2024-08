Die Stimmung an den Märkten hat sich schlagartig verschlechtert. In den USA stehen vor allem die Techwerte im Fokus. Das liegt auch an Quartalszahlen. Samir Boyardan und Andreas Wolf von HeavytraderZ analysieren die aktuelle Lage. HeavytraderZ lädt Dich um 14:15 Uhr zu Märkte und Trends Teil 2 ein. ...